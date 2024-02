10 Schüsse in Wien-Favoriten? Mehrere Personen festgenommen

Am Dienstagnachmittag wurde die ansonsten ruhige Gegend in Wien-Favoriten durch einen unerwarteten Polizeieinsatz jäh unterbrochen. In unmittelbarer Nähe einer Volkshochschule und eines Jugendzentrums im Arthaberpark im 10. Bezirk fand ein Großeinsatz der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) statt. Mehrere Personen wurden dabei von den Beamten in Gewahrsam genommen.

Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte den Einsatz und gab bekannt, dass trotz Berichten über vermeintlich gehörte Schüsse keine Verletzungen durch Schusswaffen zu verzeichnen waren.

Augenzeugenberichten zufolge, die sich aufgrund des lauten Knalls und des darauffolgenden Polizeiaufgebots vor Ort eingefunden hatten, war die Situation gespenstisch. Die Beamten waren in voller Montur, bereit für den Ernstfall. Um das Geschehen herum sammelten sich neugierige Passanten und beobachteten das Geschehen. Ein Anwohner teilte uns mit, dass er bis zu zehn Schüsse gehört habe – eine Information, die von der Polizei bislang nicht bestätigt wurde.

Ermittlungen laufen noch

Im Zuge des Großeinsatzes wurden mehrere Personen von den Einsatzkräften festgehalten und in Polizeifahrzeugen abtransportiert. Die genauen Hintergründe des Einsatzes sowie die Identität der festgehaltenen Personen sind bislang noch unklar.