100 km/h-Crash: Fußgänger auf Autobahn von Auto zerfetzt

Ein 68-Jähriger wurde auf der A44 nahe Essen tödlich verunglückt, nachdem er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Unfall geschah in den späten Abendstunden des Montags, als sich der Senior zu Fuß auf einem der Fahrstreifen der Autobahn bewegte.

Laut Polizeiangaben kollidierte ein Wagen mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h mit dem Mann. Der 68-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Bei dem Zusammenstoß erlitten der 20 Jahre alte Fahrzeuglenker und sein 19-jähriger Begleiter leichte Verletzungen. Weshalb sich der Verstorbene zu Fuß auf der Autobahn aufhielt, konnte bislang nicht geklärt werden.

Stundenlange Sperrung

Die Unfallstelle auf der A44 in Richtung Aachen blieb für die Dauer der polizeilichen Ermittlungen rund sechs Stunden vollständig gesperrt.

Der Verkehr konnte erst am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Polizei Essen führt weiterhin Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine abschließenden Erkenntnisse darüber, warum sich der Mann auf der Autobahn bewegte.