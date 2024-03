114 km/h durch Gürtel: Jetzt wird Auto versteigert

Ein neues Kapitel in der österreichischen Verkehrsgeschichte wurde am vergangenen Wochenende aufgeschlagen, als ein Wiener Raser (28) in Wien nicht nur seinen Führerschein, sondern auch seinen VW Scirocco an die Polizei abtreten musste. Seit Anfang März 2024 hat die Polizei die Befugnis, bei drastischen Geschwindigkeitsüberschreitungen das Fahrzeug zu konfiszieren – ein Gesetz, das nun erstmals in Wien zur Anwendung kam.

Der junge Fahrer wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag am Hernalser Gürtel im Wiener Bezirk Josefstadt erwischt, wo er mit einer Geschwindigkeit von fast 114 km/h unterwegs war. „Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt führten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Inneren Gürtels durch“, erläuterte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. „Ein Pkw wurde mit einer Geschwindigkeit von 114 km/h abzüglich der Messtoleranz gemessen.“

gefährliches Fahrverhalten

Zusätzlich zur Geschwindigkeitsüberschreitung zeichnete sich der 28-Jährige durch ein gefährliches Fahrverhalten aus. Haßlinger berichtete: „Der Lenker soll zudem durch dichtes Auffahren an andere Pkw und abrupte Fahrstreifenwechsel die Verkehrssicherheit stark gefährdet haben.“

Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um mehr als 60 km/h im Stadtgebiet führte zur vorläufigen Beschlagnahmung des Fahrzeugs. Dieses neue Verfahren ist nicht nur auf Wien beschränkt. Auch in anderen Bundesländern wie Tirol und Kärnten hat die Polizei bereits Fahrzeuge von Rasern konfisziert.

Im Fall des Wiener Rasers wird das Fahrzeug allerdings nicht nur vorübergehend beschlagnahmt. Da er als Wiederholungstäter gilt, wird sein VW Scirocco nun dauerhaft eingezogen und versteigert. Sollte das beschlagnahmte Fahrzeug nicht dem Raser selbst gehören, wird es für zwei Wochen in Verwahrung genommen. Eine Versteigerung ist dann zwar nicht möglich, aber ein Eintrag für ein lebenslanges Fahrverbot für das betreffende Fahrzeug wird in den Führerschein des Rasers eingetragen.

Verkehrs- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) begrüßte die Durchsetzung des neuen Gesetzes: „Der erste Fall in Wien zeigt, warum es wichtig und richtig ist, dass das Auto bei extrem überhöhter Geschwindigkeit abgenommen wird.“ Es bleibt abzuwarten, wie diese strikte Handhabung von Geschwindigkeitsüberschreitungen auf die Fahrkultur in Österreich wirken wird.