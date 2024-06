12-Jährige missbraucht: Täter geben sich online als Opfer aus!

In einem erschütternden Fall stehen jugendliche Tatverdächtige im Zentrum eines Missbrauchsskandals. Einem zwölfjährigen Mädchen wird über Monate Grausames angetan. Doch die Versuche, sich der Schuld zu entledigen, haben eine neue, perfide Ebene erreicht. Berichte enthüllen, wie die mutmaßlichen Täter einen sozialen Medien-Account im Namen ihres jungen Opfers kreierten, offensichtlich um ihre eigenen Vergehen zu verschleiern.

Enthüllungen durch soziale Medien

Nach Informationen der „Kronen Zeitung“ nutzten die Tatverdächtigen besagten Account, um Nachrichten zu verbreiten, die sie selbst in einem milderen Licht darstellen sollten. Nachrichten wie „ich wollte es“, oder „ich habe den Jungs gesagt, dass ich 16 bin“, sind Teil dieser perfiden Strategie.

Technische Beweise liefern Klarheit

In einem bemerkenswerten Schritt wurde ein Datenforensiker beauftragt, dessen Expertise Klarheit in die verworrenen Behauptungen brachte. Sascha Flatz, Anwalt des Opfers, brachte im Gespräch mit dem ORF zum Ausdruck, dass die Analyse eindeutig aufzeigte: Die belastenden Nachrichten stammen nicht vom Handy des Mädchens. Ein technischer Beweis, der die Vorwürfe gegen die Jugendlichen erheblich verstärkt.

Lesen Sie auch: 12-Jährige missbraucht: Täter-Handys ausgewertet - weitere Opfer?Eine Gruppe Jugendlicher steht im Verdacht, ein zwölf Jahre altes Mädchen in Wien-Favoriten sexuell missbraucht zu haben.

12-Jährige missbraucht: Täter-Handys ausgewertet - weitere Opfer?Eine Gruppe Jugendlicher steht im Verdacht, ein zwölf Jahre altes Mädchen in Wien-Favoriten sexuell missbraucht zu haben. 12-Jährige missbraucht: Acht Verdächtige waren bereits amtsbekannt17 Jugendliche stehen im Fokus der Ermittlungen eines mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs in Wien. Die Kinder- und Jugendhilfe reagiert.

12-Jährige missbraucht: Acht Verdächtige waren bereits amtsbekannt17 Jugendliche stehen im Fokus der Ermittlungen eines mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs in Wien. Die Kinder- und Jugendhilfe reagiert. 12-Jährige missbraucht: Jetzt spricht die MutterEine Mutter spricht über das Martyrium ihrer Tochter, die in Wien von mindestens 17 Tätern missbraucht wurde.

Handy-Auswertungen enthüllen mehr

Der Fall nimmt zusätzliche Dimensionen an, da bereits beschlagnahmte Handys der 17 Beschuldigten auf sexuelle Handlungen mit weiteren Mädchen hinweisen. Noch ist unklar, inwiefern diese Handlungen einvernehmlich waren und die Betroffenen mündige Minderjährige darstellen. Die Staatsanwaltschaft Wien hat Prüfungen in diesem Zusammenhang angekündigt.

Die jüngsten Entwicklungen werfen ein grelles Licht auf die dunklen Seiten des digitalen Zeitalters, in dem Missbrauch und Manipulation neue Wege finden. Dieser Fall unterstreicht die dringende Notwendigkeit, digitale Forensik als Mittel zur Aufklärung und Beweisfindung in kriminellen Untersuchungen anzuwenden.