Sterbender Mann sorgt sich um seine Frau – dann gewinnt sie im Lotto

Eine 61-jährige aus Pennsylvania (USA) gewann kurz vor dem Tod ihres Mannes eine Million US-Dollar im Lotto.

Karen Coffman durchlebte diesen außergewöhnlichen Moment des Glücks, der sowohl ihr Leben als auch das ihres sterbenskranken Ehemannes, Robert Coffman, nachhaltig prägte. Er war zuvor besorgt gewesen, dass die pensionierte Altenpflegerin nach seinem Tod in Armut leben würde.

Rubbellos sorgt für ein Wunder

Der bemerkenswerte Vorfall ereignete sich zwei Wochen vor Roberts Tod, als Karen für 20 US-Dollar ein Rubbellos an einer örtlichen Tankstelle kaufte. Karen, die ihrem Mann gegenüberstand, konnte kaum glauben, was sie gerade entdeckt hatte. „Als ich ihm von dem Preis erzählte, dachte er, ich würde ihn anlügen“, erinnerte sich Karen in einem Interview mit CBS News. Sie hatte den Jackpot geknackt und eine Million US-Dollar (934.000 Euro) gewonnen.

Gewinn lange „geplant“

Es scheint fast, als ob das Schicksal eine Rolle in Karens Glück gespielt hätte. Sie hatte ihrem Mann immer wieder versichert, dass sie eines Tages den großen Gewinn erzielen würde. „Pass auf, eines Tages werde ich die Million gewinnen. Du wirst schon sehen“, hatte sie ihm prognostiziert. Diese Vorahnung wurde umso bemerkenswerter durch Karens früheren Lottogewinn: vor 14 Jahren hatte sie bereits 65.000 US-Dollar mit einem Rubbellos gewonnen, das, wie auch ihr jüngster Gewinn, von derselben Tankstelle stammte.

Zukunftspläne und ein Abschied

Mit ihrem Gewinn möchte Karen ihre Familie nach Disneyland einladen. Anschließend beabsichtigt sie, in den Süden zu ziehen, um den kalten Wintern zu entfliehen. Sie wünscht sich, dass ihr Mann, der in der Zwischenzeit verstorben ist, auf sie von oben herabschaut, wissend, dass er sich keine Sorgen mehr machen muss.