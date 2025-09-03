13-Jähriger tot aufgefunden – Vergiftung durch Drogen?

Ein plötzlicher Todesfall eines 13-Jährigen erschüttert derzeit die niederösterreichische Gemeinde Leobendorf. Die Umstände sind noch ungeklärt, wobei die Ermittlungsbehörden einen möglichen Zusammenhang mit Suchtmitteln prüfen. Die Nachricht hat in der Ortschaft tiefe Betroffenheit ausgelöst und wirft Fragen zur Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf.

📍 Ort des Geschehens

Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist spürbar. Viele Eltern reagieren mit Vorsichtsmaßnahmen und halten ihre Kinder teilweise sogar von Freizeitaktivitäten fern. Bildungseinrichtungen haben inzwischen reagiert und bieten verstärkt Informationsgespräche und Beratungen für Eltern an, um Unsicherheiten zu begegnen und Präventionsarbeit zu leisten.

Laufende Ermittlungen

Bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg läuft inzwischen die Untersuchung auf Hochtouren. Eine Obduktion wurde angeordnet, wie Josef Mechtler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, gegenüber den „NÖN“ bestätigt: „Wobei der Verdacht einer Intoxikation (Vergiftung) mit Suchtgift besteht.“ Mit einem schnellen Ergebnis ist allerdings nicht zu rechnen, da umfangreiche chemische Analysen erforderlich sind. Erst diese werden Klarheit bringen, ob tatsächlich Drogen zum Tod des Jugendlichen geführt haben.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls formierte sich in Windeseile eine WhatsApp-Gruppe zum Thema Drogen, der binnen kürzester Zeit Hunderte Personen beitraten. Statt sachlicher Aufklärung entwickelte sich jedoch eine aufgeheizte Diskussion. Leobendorfs Bürgermeisterin Magdalena Batoha (VP) äußerte sich laut „NÖN“ kritisch zu dieser Entwicklung: Das eigentliche Ziel einer seriösen Information der Einwohner sei verfehlt worden.

Verstärkte Polizeikontrollen

Die Polizei Korneuburg hat nach dem Todesfall ihre Kontrollen im Umfeld von Schulen und öffentlichen Plätzen verstärkt, um möglichen Drogenhandel an Minderjährige zu unterbinden. Besondere Sorge bereitet den Verantwortlichen, dass es in der Gemeinde offenbar Versuche gibt, Minderjährige mit kostenlosen Drogenproben anzusprechen. „Die Polizei ist sehr eifrig, aber bei Kontrollen haben die möglichen Dealer nichts bei sich“, erläutert die Bürgermeisterin die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung. Alarmierend ist vor allem der Verdacht, dass solche Aktivitäten möglicherweise sogar im Umfeld von Bildungseinrichtungen stattfinden.

Präventionsmaßnahmen

Nach Angaben von Bürgermeisterin Batoha gibt es konkrete Hinweise, dass Dealer gezielt versuchen, Jugendliche mit Gratisproben anzusprechen. Die Polizei konnte bei ihren verstärkten Kontrollen bislang jedoch keine Suchtmittel sicherstellen. „Meiner Ansicht nach liegt der beste Schutz für Kinder und Jugendliche in der Aufklärung – sowohl in der Familie als auch in den Schulen“, betont die Ortschefin im Gespräch mit den „NÖN“.

Sie plädiert für ein gemeinsames Vorgehen von Elternhaus, Lehrkräften und Behörden, um einen wirksameren Schutz für die Heranwachsenden zu gewährleisten.