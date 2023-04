13-jähriges Mädchen entführt und vergewaltigt

Ein schreckliches Verbrechen ereignete sich in Dänemark, als ein 13-jähriges Mädchen beim Zeitungsaustragen entführt, festgehalten und vergewaltigt wurde.

Die Ermittler fanden das Mädchen nach mehr als 24 Stunden bei ihrem mutmaßlichen Entführer (32) in einem Haus, dem Ort, an dem das Mädchen verschwand. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft und hat Teile des Verbrechens eingeräumt, wie sein Verteidiger berichtet. Die Polizei untersucht nun einen möglichen Zusammenhang mit einem Mord von 2016, der ebenfalls auf der dänischen Insel Seeland stattfand.

Die 13-Jährige wurde nach dem Zeitungsaustragen am Samstag nicht nach Hause zurückgekehrt. Ihr Fahrrad, ihre Tasche und ihr Telefon wurden am Wegesrand gefunden. Bei der Suche nach ihr gingen bei den Ermittlern mehr als 600 Hinweise ein. Glücklicherweise wurde das Mädchen befreit und befindet sich in gutem Zustand.

Abscheuliche Verbrechen

Im Jahr 2016 verschwand die 17-jährige Emilie Meng, als sie auf dem Weg nach Hause war. Auch sie wurde später tot aufgefunden, jedoch konnte der Täter bis heute nicht gefunden werden. Der Polizei zufolge gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen, da der mutmaßliche Entführer der 13-jährigen möglicherweise nicht allein gehandelt hat.

Es ist wichtig, dass die Polizei den Fall gründlich untersucht und die Täter zur Verantwortung zieht, um sicherzustellen, dass solche abscheulichen Verbrechen nicht ungestraft bleiben. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.