Vater entführt eigenes Kind und bringt es in die Schweiz

Jelena Abramovic aus Belgrad berichtete, dass ihr zweieinhalbjähriger Sohn von ihrem angehenden Ex-Mann illegal über die Grenze gebracht wurde. Der Vorfall ereignete sich am Karfreitag, dem 14. April. Jelena hat ihr Kind dem Vater um 15 Uhr übergeben, doch sie hatte ein komisches Gefühl.



Nach einer Stunde konnte Jelena ihren ehemaligen Partner nicht mehr erreichen und fand ihn auch nicht in seiner Wohnung vor. Die Polizei wurde kontaktiert, und es stellte sich heraus, dass der Mann das Kind ohne Zustimmung über die Grenze in die Schweiz gebracht hatte.

Jelenas Anwalt hatte sie bereits zuvor gewarnt, vorsichtig zu sein und aufzupassen, dass das Kind nicht illegal ins Ausland mitgenommen wird. Die Mutter entschied sich jedoch, ihrem Sohn das Recht zu geben, beim Vater zu sein, wenn auch unter Aufsicht. Seit der Trennung wurden sie und ihr Sohn mit Bedrohungen konfrontiert. Jelena versuchte, den Kontakt ihres Sohnes mit dem Vater aufrechtzuerhalten, aber sie war immer vorsichtig.

(FOTO: Screenshot/ Facebook)

Sie hat bei den Behörden eine vorläufige Maßnahme und Bericht von Sozialarbeitern beantragt, um das Kind wiederzuerlangen. Sie bittet auch um Hilfe und stellt Fragen, wie das Kind ohne Reisepass die Grenze passieren konnte und ob es jemals Traumata erleiden werde. Jelena ist besorgt um das Wohlergehen ihres Sohnes und erwartet, dass die örtlichen Behörden sich in dieser Sache engagieren.

„Nach 30 Stunden rief er mich an und sagte, dass das Kind bei ihm in der Schweiz sei. Jedoch habe ich den Kinderpass. Übrigens waren wir berufsbedingt vor unserem Abschied auch in der Schweiz und sind seit Dezember hier in Serbien. Jeden Tag war ich dort, um mein Kind zu beaufsichtigen, gerade weil er mir beim Scheidungsantrag gedroht hatte, dass er das Kind in die Schweiz bringen würde. Am Ende hat er es geschafft“, sagte die geschockte Mutter.

Die Beziehung zwischen Jelena und ihrem Ex-Mann war bereits gestört, so dass sie jetzt nur noch auf Nachrichten von den Behörden wartet. Sie ist besorgt, wütend und verzweifelt, da sie sich nicht vorstellen kann, was ein Vater dazu bringt, sein eigenes Kind von seiner Mutter zu entführen. Jelena hat Angst um das Wohlergehen ihres Sohnes und hofft, dass die Maßnahme zur Übergabe des Kindes so schnell wie möglich verhängt wird.

„Ich möchte nicht viel über unsere Beziehung zur Öffentlichkeit preisgeben, aber unsere Beziehung war dauerhaft zerrüttet. Das Verhältnis war nicht gut. Jetzt muss ich nur noch warten. Ich bin verzweifelt, wütend, traurig, besorgt, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll… Was denkt das Kind, warum kann es mich nicht sehen, mich nicht hören, warum bin ich nicht bei ihm? Wir waren bis jetzt noch nie getrennt“, erzählte die verzweifelte Mutter.