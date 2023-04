Messerattacke in Straßenbahn: 19-Jähriger verletzt

Am 18. April gegen 23.00 Uhr soll es am Matzleinsdorfer Platz in Wien-Favoriten zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem ein 19-jähriger Syrer von zwei Männern im Alter von 20 und 23 Jahren mit einem Messer verletzt wurde. Die mutmaßlichen Täter wurden von der Polizei der Bereitschaftseinheit Wien nach einer kurzen Flucht festgenommen und das Messer wurde sichergestellt.

Wien-Favoriten: Laut der Polizei dürfte ein ausgestrecktes Bein in der Straßenbahn der Auslöser für die Messerattacke gewesen sein. Der 19-jährige Syrer stieg mit seinem E-Scooter in eine Straßenbahn ein und wollte an zwei Männern vorbeigehen, von denen einer sein Bein ausgestreckt hatte, sodass der junge Mann darübersteigen musste. Dabei berührte er den anderen, der sich daraufhin noch weiter ausstreckte und dem 19-Jährigen das Bein stellte. Dies führte zu einer Auseinandersetzung, die schließlich am Matzleinsdorfer Platz eskalierte.

Das Opfer erlitt eine Schnittverletzung im Bein- und eine Stichverletzung im Armbereich. Glücklicherweise bewahrte ihn seine Jacke vor schlimmeren Verletzungen, da die Täter versuchten, ihm in den Bauch und den Rücken zu stechen. Zudem beschädigten sie den E-Scooter des Opfers.