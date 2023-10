13 Monate um je 13 Euro: Dein Glückstag mit MTEL Austria!

Entdecke die Magie der Zahl 13 bei MTEL: 13 Monate lang, nur 13,07 Euro im Monat.

Oft wird die Zahl 13 mit Unglück assoziiert, aber bei MTEL hat sie eine ganz andere Bedeutung. Dort bekommst du die ersten 13 Monaten ganze 13 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr aller SIM Only Tarife.

37 GB mobiles Internet

Das besondere MTEL-Highlight ist der Sim Only 37-Tarif, der dir großzügige 37 GB mobiles Internet bietet, das du nicht nur in Österreich, der EU, sondern auch in Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, der Schweiz und Mazedonien nützen kannst. Dazu kommen unbegrenzte Gesprächsminuten und eine unbegrenzte Anzahl von SMS-Nachrichten. Als Sahnehäubchen gibt es 3 GB Roaming-Boost für die Türkei, Albanien, Ägypten, Israel und Indien. Dabei wird deine Sicherheit mit MTEL NetProtect gewährleistet, das dich vor Online-Betrug schützt und deine Daten in sicheren Händen hält.

Ganz ohne Bindung!

Bei MTEL ist Flexibilität der Schlüssel. Die SIM Only Tarife sind vertragsfrei, was bedeutet, dass du die Freiheit genießt, ohne Bindung deinen Tarif zu wählen. Für Reisefreudige bietet MTEL noch einen Roaming Boost an, der zusätzliches mobiles Internet in ausgewählten Ländern bereitstellt. Und übrigens, der Netzpartner von MTEL in Österreich ist A1, also kannst du sicher sein, dass du immer eine großartige Netzabdeckung erhältst.

Hol dir noch heute dein 13-monatiges Abenteuer zu einem unschlagbaren Preis! Lass dir dieses Angebot nicht entgehen und erlebe Mobilfunkflexibilität wie nie zuvor! 13 Monate lang, 13,07 Euro im Monat.

MTEL sorgt dafür, dass du dich nicht länger mit Kompromissen herumschlagen musst. Deine Verbindung, deine Sicherheit und deine Freiheit stehen an erster Stelle. Verpasse nicht die Gelegenheit, diesen Freitag, den 13., zu deinem Glückstag zu machen!

Weitere Informationen zu MTEL Info Hotline: 0800 667 667

Mail: info@mtel.at

www.mtel.at