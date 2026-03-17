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Vermisstenfall

14-jährige Melissa spurlos verschwunden – Polizei sucht verzweifelt

14-jährige Melissa spurlos verschwunden – Polizei sucht verzweifelt
Foto: Österreich findet euch
1 Min. Lesezeit |

Trotz intensiver Ermittlungen konnte bislang keine Spur zu dem Mädchen gefunden werden. Die Behörden wenden sich nun an die Bevölkerung und ersuchen um sachdienliche Hinweise.

Mehr zum ThemaMysteriöse Mails nach Verschwinden: Vierfach-Mama „nicht freiwillig gegangen“?

KO KOSMO-Redaktion
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