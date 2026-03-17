Alkohol am Steuer: Mehrere Schulbus-Fahrer betrunken mit Kinder unterwegs

Schulausflug, Kinder an Bord – und ein Fahrer mit Alkohol im Blut. In Rijeka wurden gleich zwei Busfahrer an einem Morgen gestoppt.

Gegen 6.50 Uhr morgens stoppte die Polizei am Jelacic-Platz in Rijeka einen 45-jährigen Busfahrer – mit 0,53 Promille Alkohol im Blut. Der Mann ist Berufskraftfahrer bei einem Busunternehmen aus der Gespanschaft Istrien und hätte an diesem Morgen Schüler einer Mittelschule in Rijeka zu einem Ausflug bringen sollen. Dazu kam es nicht: Er wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen, ein anderer Fahrer übernahm die Schülerbeförderung.

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Kinder an Bord

Nur wenig später erwischte die Polizei im Stadtgebiet von Turnic einen weiteren Berufskraftfahrer am Steuer – diesmal mit Kindergartenkindern an Bord. Der 52-Jährige war ebenfalls auf dem Weg zu einem Ausflug, als die Kontrolle einen Alkoholwert von 0,41 Promille ergab. Auch er wurde sofort gestoppt, der Busbesitzer übernahm die Weiterfahrt mit den Kindern.

Beide Fahrer wurden mit jeweils 90 Euro bestraft und sind kroatische Staatsbürger. In Kroatien gilt für Berufskraftfahrer eine Null-Promille-Grenze – beide Fahrer lagen damit deutlich über dem erlaubten Wert.

Künftige Kontrollen

Die Polizei der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar betonte nach den Vorfällen die Bedeutung verantwortungsvollen Verhaltens im Straßenverkehr. Gezielte Buskontrollen – auf Ersuchen von Bildungseinrichtungen ebenso wie im Rahmen regulärer Einsätze – sollen auch künftig durchgeführt werden. Dabei werde die Polizei neben dem Zustand der Fahrer auch die technische Sicherheit der Fahrzeuge sowie die entsprechenden Dokumente überprüfen, hieß es laut der kroatischen Nachrichtenagentur Hina.