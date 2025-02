14-Jähriger spritzt sich Schmetterlingsreste und stirbt

Ein 14-Jähriger aus Brasilien stirbt nach einer bizarren Injektion. Eine gefährliche Social-Media-Challenge wird als Auslöser vermutet.

Ein tragisches Ereignis hat Brasilien in Aufruhr versetzt: Der 14-jährige Davi M. aus der Stadt Vitória da Conquista verstarb nach einer vermeintlichen Injektion aus Schmetterlingsresten und Wasser. Brasilianische Medien vermuten, dass eine gefährliche Social-Media-Challenge unter Jugendlichen zu diesem schockierenden Todesfall geführt haben könnte.

Ursprünglich hatte Davi seinem Vater mitgeteilt, dass er sich beim Spielen verletzt habe. Doch als sich sein Zustand verschlechterte, wurden die Symptome alarmierend: Davi humpelte und litt unter wiederholtem Erbrechen, wie die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtet. Besorgt suchte der Vater ärztliche Hilfe und bat um eine gründliche Untersuchung der Symptome seines Sohnes.

Injektion mit Schmetterling

In einem späteren Geständnis offenbarte Davi, dass er einen toten Schmetterling mit Wasser vermengt und sich diese Mischung in sein Bein injiziert hatte. Nur eine Woche nach diesem Vorfall erlag er seinen Verletzungen. Berichten zufolge führten die Giftstoffe in seinem Körper zu einem septischen Schock, einer lebensbedrohlichen Infektion. Die Ermittlungen sind jedoch noch im Gange, und ein Polizeisprecher erklärte: „Die Ergebnisse der Autopsie werden helfen, die Todesursache zu klären.“

Online-Challenge vermutet

Im Rahmen der Untersuchung entdeckte Davis Vater eine Spritze unter dem Kopfkissen seines Sohnes. Es wird angenommen, dass der Junge möglicherweise an einer riskanten Online-Challenge teilgenommen hat. In der Vergangenheit hatten ähnliche Mutproben bereits tödliche Folgen für Jugendliche.