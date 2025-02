Feuerwehreinsatz am Stephansplatz: Rauch in U-Bahnstation

Rauchalarm am Stephansplatz: Ein Feuerwehreinsatz legte die U3 lahm, doch die U1 blieb unberührt, und der Betrieb nahm bald wieder Fahrt auf.

Am Dienstagvormittag kam es an der U-Bahnstation Stephansplatz in Wien zu einem Feuerwehreinsatz, der für Aufregung sorgte. Rauch, der aus einem Technikraum nahe einer Rolltreppe austrat, führte dazu, dass der Betrieb der U-Bahnlinie U3 für etwa eine Stunde eingestellt werden musste. Während dieser Unterbrechung konnten die Passagiere auf alternative Linien wie U1, U2, U4 sowie die Buslinien 2A und 3A ausweichen.

Rauchursache unklar

Zunächst war die Ursache des Rauchs unklar. Die Wiener Linien, Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs in Wien, teilten mit, dass die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle brachte. In einer offiziellen Mitteilung betonten sie: „Unsere Technikerinnen und Techniker sind vor Ort und überprüfen die Infrastruktur.“ Bereits um 10:45 Uhr konnte der reguläre Betrieb der U3 wieder aufgenommen werden. Die U1, die ebenfalls am Stephansplatz verkehrt, war von dem Vorfall nicht betroffen.

Lesen Sie auch: Beliebte Apotheke ist nach 65 Jahren pleite!"Die traditionsreiche Bahnhofapotheke in Steyr befindet sich in finanzieller Not und sucht durch ein Sanierungsverfahren nach einer Lösung. Eine mögliche

Beliebte Apotheke ist nach 65 Jahren pleite!"Die traditionsreiche Bahnhofapotheke in Steyr befindet sich in finanzieller Not und sucht durch ein Sanierungsverfahren nach einer Lösung. Eine mögliche Sturzgefahr: Guess und Zalando rufen dieses Produkt zurück!GUESS und Zalando starten eine Rückrufaktion für SABRINA Pumps in Schwarz. Die Absätze könnten sich lösen, was eine Sturzgefahr darstellt. Prüfen Sie

Sturzgefahr: Guess und Zalando rufen dieses Produkt zurück!GUESS und Zalando starten eine Rückrufaktion für SABRINA Pumps in Schwarz. Die Absätze könnten sich lösen, was eine Sturzgefahr darstellt. Prüfen Sie Mord in Wiener Airbnb-Wohnung: Liebhaber tötet FrauIn einer Airbnb-Wohnung in der Wiener Leopoldstadt ereignete sich ein tödlicher Vorfall, bei dem eine 47-jährige Frau ums Leben kam. Ein 20-jähriger Mann

Feuerwehreinsatz erfolgreich

Der Einsatz wurde erfolgreich von der Berufsfeuerwehr Wien, der städtischen Feuerwehr, abgeschlossen. Es gibt keine Verletzten.