14-Jähriger stürzt am Schneeberg in den Tod

Ohne Ausrüstung ins Hochgebirge – für einen 14-jährigen Wiener endete der Ausflug am Schneeberg in einer Tragödie. Die Suche der Einsatzkräfte brachte traurige Gewissheit.

Ein 14-jähriger Wiener wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet, nachdem er seine Unterkunft in Puchberg am Schneeberg in Niederösterreich verlassen hatte. Einsatzkräfte der Bergrettung sowie Alpin- und Flugpolizei starteten umgehend eine Suchaktion. Mit tragischem Ausgang: Am späten Vormittag entdeckten die Helfer den leblosen Körper des Jugendlichen im steilen Gelände nahe des Kaiserstegs. Jede Hilfe kam für den Teenager zu spät.

Tödlicher Absturz

Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Bursche ohne angemessene Ausrüstung ins hochalpine Terrain gewagt hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er ab.

Ein Fremdverschulden schließen die Behörden aus.

Gefährliches Gelände am Kaisersteg

Laut Polizei und Bergrettung war der Jugendliche im Bereich des Kaiserstegs unterwegs – ein Gebiet, das als besonders risikoreich gilt und für unerfahrene oder unzureichend ausgestattete Personen lebensgefährlich sein kann. Die genauen Umstände des Absturzes werden weiterhin untersucht.

Experten warnen vor Leichtsinn

Die Bergrettung und die Alpinpolizei betonen, dass für Touren im hochalpinen Gelände des Schneebergs eine vollständige Schutzausrüstung, festes Schuhwerk und alpine Erfahrung unerlässlich sind. In den vergangenen Jahren kam es am Schneeberg immer wieder zu schweren Unfällen mit Jugendlichen. Mangelnde Ausrüstung und Selbstüberschätzung zählen laut Experten der Bergrettung zu den häufigsten Unfallursachen.

📍 Ort des Geschehens