14-Jähriger will keinen Eintritt zahlen – Bademeister attackiert

Im Freibad von Perg gab es kürzlich eine gewaltsame Auseinandersetzung. Ein 14-jähriger Jugendlicher verletzte einen 68-jährigen Bademeister, nachdem er ihn zuvor bedroht hatte.

Der Vorfall, der laut „Krone“ am 19. Mai stattfand, ereignete sich kurz vor dem Schließen des Bades und wirft Fragen bezüglich der Sicherheit in öffentlichen Bädern auf.

Zwischenfall kurz vor Badeschluss

Gegen 19:25 Uhr sprang der Jugendliche über das Drehkreuz am Eingang des Freibades, ohne zu bezahlen. Als der Bademeister ihn auf sein Vergehen ansprach und nach einer Saisonkarte fragte, antwortete der Jugendliche aggressiv und respektlos: „Das geht dich nichts an“. Die Situation eskalierte schnell, als der Bademeister versuchte, ein Foto des Jungen zur Identifikation zu machen, da dieser keines dabei hatte. Daraufhin reagierte dieser mit Beleidigungen und Drohungen.

Angriff auf den Bademeister

Nachdem der Jugendliche, mit Migrationshintergrund, weiterhin den Anweisungen nicht folgte, griff er den Bademeister unvermittelt an. Mit Faustschlägen ins Gesicht und auf den Körper fügte er dem 68-Jährigen erhebliche Verletzungen zu. Ein Zeuge des Vorfalls, ein Buffetbetreiber, versuchte einzuschreiten, und schrie den Angreifer auf Türkisch an, was diesen schließlich in die Flucht schlug.

Ermittlungen und Konsequenzen

Der Jugendliche konnte später von der Polizei in seiner Wohnadresse aufgegriffen und festgenommen werden. Nach seiner Freilassung werden nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung gegen ihn geführt. Der Jugendliche ist bereits amtsbekannt.