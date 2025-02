15-Jähriger an katholischer Schule brutal erstochen – tot

In der Stadt Sheffield im Norden Englands ereignete sich am vergangenen Montag ein schockierender Zwischenfall: Ein 15-jähriger Schüler wurde an der katholischen Schule All Saints brutal mit einem Messer attackiert und erlag seinen schweren Verletzungen.

Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte konnte das Leben des jungen Menschen nicht gerettet werden. Wie Lindsey Butterfield, die stellvertretende Polizeichefin der Grafschaft South Yorkshire, bestätigte, wurde ein weiterer 15-jähriger Jugendlicher festgenommen. Ihm wird Mord vorgeworfen.

Inmitten dieser tragischen Ereignisse ist die Schule bis auf Weiteres geschlossen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu stören. Vor dem Gebäude haben trauernde Menschen Blumen, Kerzen und Luftballons niedergelegt, um an den verstorbenen Schüler zu erinnern und ihre Trauer auszudrücken.

Messerkriminalität

Der Vorfall in Sheffield ist nur ein weiterer in einer Reihe von aufsehenerregenden Messerangriffen in Großbritannien. In einer Stellungnahme hatte Premierminister Keir Starmer zuvor die Messerkriminalität als eine „nationale Krise“ bezeichnet. Um diesem besorgniserregenden Trend entgegenzutreten, wurden bereits im September des vergangenen Jahres schärfere Gesetze gegen das Mitführen von Stichwaffen erlassen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und weitere Tragödien dieser Art zu verhindern.

