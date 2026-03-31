15-Jähriger Schüler schießt auf Lehrerin – und tötet sich danach selbst

Texas, Montag, Schulalltag – dann fallen Schüsse. An einer Highschool nahe San Antonio endet ein Vorfall mit einem Todesopfer und einer verletzten Lehrerin.

An einer Highschool im texanischen Comal County ist es zu einem schweren Gewaltvorfall gekommen: Ein 15-jähriger Schüler schoss auf eine Lehrerin und tötete sich anschließend selbst. Der Vorfall ereignete sich an der Hill Country College Preparatory High School, die sich außerhalb von San Antonio im südlichen Teil des Bundesstaates befindet.

Die Schule wurde daraufhin abgeriegelt. Die verletzte Lehrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, über ihren Gesundheitszustand lagen zunächst keine Informationen vor.

Schuss gegen sich selbst

„Der Schüler schoss auf die Lehrerin und wir glauben, dass er dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet und sich selbst erschossen hat“, sagte Comal County Sheriff Mark Reynolds am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Lehrerin sei in ein Krankenhaus transportiert worden, teilte das Büro des Sheriffs im Onlinedienst Facebook mit.

Wie die Behörden bestätigten, hatte der 15-Jährige zunächst Schüsse auf die Lehrerin abgegeben, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete.