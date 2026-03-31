Fahrer stirbt durch Campingkocher im LKW

Ein stiller Tod in der Fahrerkabine – und ein kleines Gerät könnte der Auslöser gewesen sein.

In Vorchdorf im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) ist ein 60-jähriger ungarischer Lkw-Fahrer tot in seinem Fahrzeug aufgefunden worden. Arbeitskollegen des Mannes alarmierten die Polizei, nachdem er seit Sonntagmittag für niemanden mehr erreichbar gewesen war.

Der Lkw wurde am Morgen an einer Laderampe in Vorchdorf entdeckt. Brandspuren und Risse in der Windschutzscheibe ließen zunächst auf eine mögliche Explosion schließen. Die Feuerwehr untersuchte das Fahrzeug daraufhin, konnte jedoch keinen Gasaustritt feststellen.

Tödliche Vergiftung

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein Campingkocher, der in der Fahrerkabine sichergestellt wurde, ein Feuer ausgelöst haben, das sich anschließend von selbst erlosch. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte entstand dabei jedoch eine so hohe Konzentration an Kohlenmonoxid, dass der Mann daran verstarb. Die Polizei geht von einer Kohlenmonoxidvergiftung als Todesursache aus.

Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um den genauen Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren.