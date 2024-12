15 Mio. Euro Schaden: Callcenter-Betrug im Kosovo (FOTOS)

Im Zuge einer weitreichenden Ermittlung der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) wurde ein kriminelles Netzwerk aufgedeckt, das aus dem Kosovo heraus operierte.

Die Gruppe betrog zahlreiche Anleger aus mehreren europäischen Ländern um insgesamt etwa 15 Millionen Euro, so Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck. Interessanterweise fanden die Ermittler parallel zur Aufklärung eine Verbindung zum Film „Wolf of Wall Street“, was auf den Einfluss von kulturellen Phänomenen auf kriminelle Machenschaften hindeutet.

Gezielte Aktion gegen Callcenter

Am 26. November griffen Ermittler, unterstützt von 120 kosovarischen Polizisten, in Pristina zu. Sie durchsuchten dabei drei Callcenter, die als Zentrale des Betrugsnetzwerks dienten, und verhafteten 20 Verdächtige. Die Razzia führte zur Sicherstellung erheblichen Beweismaterials, einschließlich Bargeld, einer Schusswaffe und fünf Luxusfahrzeugen wie einem Porsche Cayenne und zwei Audi A6.

Die Tätergruppe nutzte dabei gefälschte Trading-Plattformen um Anlegern hohe Gewinne vorzugaukeln und sie so zu weiteren Investitionen zu bewegen. In Wahrheit flossen die Gelder direkt an die Betrüger.

Besonders dramatisch war der Fall einer Anlegerin aus Nordrhein-Westfalen, die innerhalb von neun Monaten nahezu 1,9 Millionen Euro verlor. Seit 2017 betrieb die Bande mehr als zwei Dutzend solcher betrügerischen Plattformen (z. B. Banqoin, OptionFX, IQToro, ProToro, TradoFX). Dieses Ausmaß zeigt die systematische Herangehensweise der Täter und die breite Streuung ihrer Opfer, vor allem aus Bayern.

„Wolf of Wall Street“ als Inspiration

Die Bedeutung des Films „Wolf of Wall Street“ für die Szene ist offensichtlich. Neulinge sahen ihn laut Insidern als „Lehrmaterial“, wobei Führungsfiguren sich sogar nach Charakteren aus dem Film benannten.

Die Behörden hoffen, dass mit der Festnahme der mutmaßlichen Täter im Kosovo ein weiterer „Wolf“ in seine Schranken gewiesen wurde, und setzen die Ermittlungen fort, um alle Beteiligten zur Rechenschaft zu ziehen.