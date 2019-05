Daran erkennst du, dass er total verrückt nach dir ist

Teile diesen Beitrag:







Häufig tappt man vor allem am Anfang einer Beziehung im Dunkeln, weil man nicht genau weiß, ob der Partner tatsächlich ernsthafte Absichten mit einem hat, was ausgesprochen kräfteraubend sein kann. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir 15 eindeutige Merkmale für all jene, die noch an den Gefühlen ihres Liebsten zweifeln:

1. Für ihn bist du immer wunderschön – unabhängig davon, ob du top gestylt bist, oder in Jogginghose und Schlabberpulli am Sofa sitzt.

2. Er vertraut dir und würde dich nie manipulieren, oder versuchen, dich zu kontrollieren.

3. Er glaubt wahrhaftig an deine Kompetenz und daran, dass du alles erreichen kannst, was du dir wünscht.

4. Er lässt die Finger von seiner Playstation, wenn ihr miteinander Zeit verbringt.

5. Er gibt dir den Freiraum, den du dringen brauchst und versteht, dass du auch Zeit für deine Freunde und Familie brauchst.

6. Selbst in deinen schwersten Stunden schafft er es, dich zum Lachen zu bringen.

7. Er hat immer ein offenes Ohr für dich – selbst, wenn du ständig über dieselben Dinge jammerst.

