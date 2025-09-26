16-Jährige verliert Kontrolle – Traktor kippt auf Straße um (FOTOS)

Auf der Wurzenpassstraße in Kärnten endete die Traktorfahrt zweier 16-Jähriger mit einem Unfall. Das Fahrzeug kippte nach einem mutmaßlichen Fahrfehler.

Eine 16-jährige Traktorfahrerin verunglückte am Donnerstagnachmittag auf der Wurzenpassstraße in Kärnten. Der Unfall ereignete sich gegen 16.13 Uhr, als die Jugendliche mit ihrem Fahrzeug talwärts unterwegs war. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor sie die Kontrolle über den Traktor, der daraufhin laut Polizeiangaben auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde und auf die rechte Seite kippte.

Bei dem Unfall wurde die junge Lenkerin verletzt. Auch ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich selbständig zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Villach. Ein durchgeführter Alkotest bei der Fahrerin verlief negativ.

📍 Ort des Geschehens

Feuerwehreinsatz notwendig

Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung des umgekippten Traktors rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Arnoldstein und Riegersdorf/Siebenbrünn an. Die Wurzenpassstraße (L 111) verbindet das Gailtal mit dem slowenischen Kranjska Gora und ist aufgrund ihrer kurvigen Streckenführung und des starken Gefälles eine anspruchsvolle Bergstraße.

In Österreich dürfen Jugendliche ab 16 Jahren mit dem Führerschein F land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 50 km/h lenken. Der Traktorführerschein kann bereits ab 15 Jahren erworben werden, wobei bis zum 16. Geburtstag nur Fahrten im Rahmen einer Ausbildung erlaubt sind.