Selenskyjs Kreml-Drohung lässt Moskau toben – Medwedew droht mit Vernichtung

Mit einer unverhohlenen Drohung gegen den Kreml verschärft Selenskyj den Ton im Ukraine-Krieg. Moskaus Reaktion folgt prompt und eskaliert die verbale Konfrontation.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sorgte am Donnerstag mit deutlichen Worten in einem Interview für die „The Axios Show“ in New York für Aufsehen. Er stellte Angriffe auf den Regierungssitz des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht, sollte Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht beenden. „Sie müssen wissen, wo ihre Bombenkeller sind. Wenn sie den Krieg nicht beenden, werden sie diese in jedem Fall brauchen“, erklärte Selenskyj. Zugleich versicherte er, dass die Ukraine keine zivilen Ziele ins Visier nehmen werde: „Wir sind keine Terroristen“, betonte der ukrainische Staatschef.

Amerikanische Waffenhilfe

Für einen möglichen Angriff auf den Kreml setzt Selenskyj auf die Bereitstellung amerikanischer Waffen mit entsprechender Reichweite, ohne dabei konkrete Waffensysteme zu benennen. Die ukrainische Regierung erhöht damit den Druck auf Washington, Waffen mit größerer Reichweite zu liefern, die es der Ukraine ermöglichen würden, strategische Ziele tief im russischen Territorium zu treffen. Bereits zuvor hatte der ukrainische Präsident symbolträchtig vor einem Gemälde posiert, das den Kreml in Flammen zeigt – eine demonstrative Botschaft an die Adresse Moskaus.

Moskaus Drohung

Die Äußerungen provozierten umgehend eine scharfe Reaktion aus Moskau. Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident und aktuell stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates, richtete eine unmissverständliche Warnung an Selenskyj und drohte mit Vergeltungsschlägen gegen Kiew. „Was der Freak wissen muss, ist, dass Russland Waffen anwenden kann, gegen die kein Bomben-Bunker Schutz bietet“, schrieb Medwedew auf der Plattform X.

Die Amerikaner sollten das auch im Hinterkopf behalten. Diese Eskalation der Rhetorik unterstreicht die angespannte Lage im aktuellen Kriegsverlauf und zeigt, wie stark sich der diplomatische Ton zwischen den Konfliktparteien verschärft hat.