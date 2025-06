17-Jährige nach Kollaps in syrischer WG im Koma

Dramatische Stunden in Wien-Simmering: Eine 17-Jährige musste wiederbelebt werden und liegt im künstlichen Tiefschlaf. Die Polizei ermittelt gegen vier Männer.

Eine 17-jährige Jugendliche aus Niederösterreich musste in der Nacht zum Sonntag in Wien wiederbelebt werden. Der Notfall ereignete sich in einer Wohngemeinschaft in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Kriminalpolizei hat vier Männer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Wohnung aufhielten und syrischer Herkunft sind, zu den Umständen befragt.

Verdacht auf Übergriff

Die Ermittlungsbehörden prüfen derzeit auch einen möglichen sexuellen Übergriff, da die Verletzungen der Teenagerin entsprechende Hinweise liefern könnten. Bei ihrer Einvernahme gaben die Männer an, der jungen Frau lediglich eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten zu haben.

Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion vom Dienstag liegt die Minderjährige aktuell im künstlichen Tiefschlaf in einem Krankenhaus.

Die Untersuchungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an.

