17-Jähriger am Keplerplatz niedergestochen – Täter auf der Flucht

In einer beunruhigenden Entwicklung in Wien-Favoriten wurde ein 17-jähriger Jugendlicher während des Versuchs, sich zur Ruhe zu legen, von drei unbekannten Männern angegriffen. Die Polizei rückte am Dienstagabend gegen 19:39 Uhr aus. Zuvor waren Meldungen über einen möglicherweise verletzten Mann im Bereich des Keplerplatzes eingegangen. Bei ihrer Ankunft enthüllten die Ermittlungen, dass der Jugendliche beabsichtigt hatte, auf einer nahegelegenen Grünfläche zu schlafen.

Gemäß der Aussage des Opfers wurde er von drei Männern bedrohlich bedrängt, was ihn dazu veranlasste, sich zu erheben. Kurz darauf erlitt er durch die Hand eines Angreifers eine Schnittverletzung im Bauchbereich. Die Täter suchten nach der Tat das Weite, und eine darauf folgende intensivierte Fahndung brachte jedoch keine Ergebnisse.

Ermittlungen laufen noch

Das Opfer wurde umgehend durch die Berufsrettung Wien versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche befindet sich nicht in Lebensgefahr. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde bisher noch keine formelle Vernehmung durchgeführt. Jedoch sind weitere Ermittlungen im Gange, um Licht in diesen beunruhigenden Vorfall zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.