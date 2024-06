Ausraster: Seka Aleksic packt über ihren echten Namen aus!

Inmitten der ständigen Präsenz in den sozialen Medien sehen sich Prominente oft mit Gerüchten und Fehlinformationen konfrontiert. Ein solcher Fall betrifft die bekannte Sängerin Seka Aleksic. Sie fand sich im Zentrum einer Kontroverse wieder, als Behauptungen aufkamen, sie würde in Wahrheit einen anderen, angeblich „wahren“ Namen tragen.

Auf Twitter äußerte sich Seka sehr direkt zu denjenigen, die hinter den Spekulationen standen. „Entschuldigt, liebe Menschen auf Twitter, dass ich mich auf vulgäre Art an ‚einige Elenden‘ hier richten muss… Ich muss ihnen erklären, wo ihr Platz ist“, schrieb sie in einem ihrer Tweets. Sie adressierte ihre Nachricht an diejenigen, die behaupteten, ihr wirklicher Name sei nicht Svetlana, sondern Zuhra, und beschrieb diese als „armselig und bemitleidenswert“.

Lesen Sie auch: Schock bei Konzert: Polizei stoppt Seka AleksicDie Balkan-Musikikone Seka Aleksic musste ihr Konzert in Zürich abrupt beenden, als die Polizei Arbeitsgenehmigungen forderte.

Schock bei Konzert: Polizei stoppt Seka AleksicDie Balkan-Musikikone Seka Aleksic musste ihr Konzert in Zürich abrupt beenden, als die Polizei Arbeitsgenehmigungen forderte. Ammar Mesic ist nun Baustelac: Seka Aleksic bietet Wohnung in Wien anEr verlor danach seine Rolle in einer Serie, in der er mehrere Jahre mitgespielt hatte, und zog nach Wien, um in der Bauindustrie zu arbeiten.

Ammar Mesic ist nun Baustelac: Seka Aleksic bietet Wohnung in Wien anEr verlor danach seine Rolle in einer Serie, in der er mehrere Jahre mitgespielt hatte, und zog nach Wien, um in der Bauindustrie zu arbeiten. Großes Herz: Seka Aleksic holt neues Familienmitglied (VIDEO)Die serbische Sängerin Seka Aleksic zeigt mit ihren Taten, dass sie nicht nur eine erfolgreiche Künstlerin, sondern auch eine Frau mit großem Herzen ist.

Stolz auf ihre Herkunft

Die Künstlerin, die in ihren Statements stets offen und ehrlich wirkte, machte keine Anstalten, ihre Abstammung zu verleugnen. Sie erklärte, dass sie die Tochter einer muslimischen Mutter namens Ibrima und eines serbischen Vaters namens Milorad sei. Sekas Stolz auf ihre gemischte Herkunft war deutlich spürbar, als sie ihre Kritiker bat, ihre Versuche, „relevant“ zu sein, einzustellen. Sie beschrieb die Verbreiter der falschen Behauptungen als „elend und erbärmlich“ und forderte, dass solche Angriffe aufhören sollten.