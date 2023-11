18-jährige entführt Baby aus dem Krankenhaus und gibt es zurück

In einem dramatischen Vorfall in einem Hamburger Krankenhaus hat eine 18-jährige Bulgarin ein Baby entführt und nach einer Stunde zurückgebracht. Die Polizei hat eine großangelegte Suche eingeleitet und die junge Frau vorübergehend festgenommen.

In einem Krankenhaus im Hamburger Stadtteil Heimfeld kam es zu einem beunruhigenden Vorfall. Eine 18-jährige Bulgarin, die kürzlich eine Fehlgeburt erlitten hatte, entführte ein Baby und brachte es nach einer Stunde zurück.

Die junge Frau näherte sich der Mutter und dem Baby, die sich zur Untersuchung auf der Säuglingsstation befanden, in einem Arztkittel. Sie gab vor, die Mutter solle ein Paket am Schalter abholen und sie würde sich in der Zwischenzeit um das Baby kümmern. Als die Mutter herausfand, dass es kein Paket gab, war die angebliche Ärztin bereits mit dem Kind verschwunden.

Die Mutter reagierte sofort und alarmierte die Polizei, die eine großangelegte Suche in Hamburg einleitete. Währenddessen versammelten sich zwei große bulgarische Familien, insgesamt etwa 40 Personen, vor den Toren des Krankenhauses. Sie beschuldigten sich gegenseitig, für die Entführung verantwortlich zu sein. Die Polizei konnte die Situation beruhigen.

Ermittlungen im Gange

Nach einer Stunde kehrte die Entführerin mit dem unverletzten Baby in Begleitung ihres Bruders zurück und übergab das Baby dem Krankenhauspersonal. Die 18-Jährige wurde vorübergehend festgenommen und befindet sich auf der Polizeistation.

Es ist noch unklar, ob die Mutter des Kindes und die 18-Jährige sich kennen und wie das Mädchen ins Krankenhaus gekommen ist. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen des Verdachts der Kindesentführung eingeleitet.

Es wird erwartet, dass in den kommenden Tagen weitere Informationen zur Verfügung stehen werden.