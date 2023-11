Serbin gebärt Zwillinge auf WC – Baby tot

In Majdanpek, Serbien, kam es zu einem tragischen Ereignis, als eine werdende Mutter von Zwillingen in der 36. Schwangerschaftswoche während einer unerwarteten Hausgeburt eines ihrer Babys verlor. Dank des raschen Eingreifens des Notfallmedizinischen Teams des lokalen Gesundheitszentrums konnte das zweite Baby gerettet und in einen stabilen Zustand gebracht werden.

Die Mutter, unwissend über den bevorstehenden Geburtsbeginn, erlebte eine unerwartete Geburt auf der Toilette. Eines der Neugeborenen fiel unglücklicherweise in die Toilettenschüssel, während das zweite Baby durch das zeitnahe Eingreifen des Notfallmedizinischen Teams gerettet werden konnte.

Autopsie angeordnet

„Das Notfallteam des Gesundheitszentrums ist sofort nach dem Anruf ausgerückt, da die Geburt zu früh einsetzte. Wie die Mutter angab, deutete zum Zeitpunkt nichts auf eine Geburt hin, die zu früh war, da sie in zwei Tagen zur Kontrolle beim Gynäkologen, der die Schwangerschaft betreute, gehen sollte. Da es sich um Zwillinge handelt, wurde das Mädchen leider tot geboren und fiel während der Geburt in die Toilettenschüssel, während der Junge nach der Ankunft des Notfallteams, das die Mutter ins Allgemeine Krankenhaus in Majdanpek brachte, nach etwa zwanzig Minuten glücklicherweise gesund zur Welt kam“, so das Gesundheitszentrum Majdanpek.

Eine Autopsie wurde angeordnet, um festzustellen, ob das Mädchen tot geboren wurde.

Der offizielle Bericht der Autopsie sollte bestätigen, dass das Baby tot geboren wurde, was in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft in Negotin liegt.