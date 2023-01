200 Kinder albanischer Herkunft verschwanden aus einem Hotel

Etwa 200 Kinder, meist albanischer Herkunft, die in Großbritannien ohne Vormünder Asyl beantragten, seien aus den Hotels verschwunden, in denen sie untergebracht waren und die vom Innenministerium verwaltet werden, teilte Innenminister Simon Murray mit.

Die britische Tageszeitung Guardian schrieb vergangene Woche, eine Bande habe Dutzende Kinder aus dem Hotel Brighton entführt. Unweit des Hotels wurden sie dann von der Straße geholt und in Autos gesteckt.

„Das Innenministerium ist nicht befugt, Kinder ohne Vormund, die Asyl beantragt haben und in Hotels untergebracht sind, festzuhalten, und es ist bekannt, dass einige von ihnen verschwunden sind. Eine große Zahl der Vermissten wurde gefunden, aber 200 Kinder werden immer noch vermisst“, sagte Murray in seiner Ansprache an das House of Lords.

Ihm zufolge sind etwa 88 Prozent dieser Kinder albanischer Herkunft und kamen ohne Erziehungsberechtigte nach Großbritannien.