Ein verurteilter Sexualstraftäter (61) kehrt in die Heimat zurück

Der 61-jährige kroatische Staatsbürger Ivica R. wurde vor einem Gericht in München wegen sexuellen Missbrauchs einer Arbeitskollegin verurteilt. Laut deutschen Medien hat er es recht gut, denn er wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und kündigte nun seine Rückkehr nach Kroatien an.

„Morgens zur Arbeit zu gehen und immer mit Angst, dass Ivica R. sie stalkt, muss für Milana P. (Name geändert) die Hölle gewesen sein. Sie arbeitete als neue Putzfrau in einem Altenheim am Münchner Stadtrand und er war dort jahrelang der Hausmeister. Er war hoch angesehen und hatte einen guten Ruf“, berichten kroatische Medien.

„Mehr als ein Jahr lang hat sie seine immer heftiger werdenden sexuellen Übergriffe ertragen, bevor sie den Mut gefunden hat, sich an die Heimleitung und die Polizei zu wenden. Vor Gericht hat der 61-Jährige rund 200 Straftaten gestanden – und ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen“, schreibt die Süddeutsche Zeitung (SZ).

Milana P. begann im Sommer 2001 im Alten- und Krankenheim zu arbeiten und Ivica R. gefiel sie sofort. Laut der Polizeiaussage griff er sie in Räumen an, in denen Demenzkranke untergebracht waren. „Ivica R. ging bei seinen Angriffen – wie vom Polizisten im Zeugenstand beschrieben – durchaus planvoll vor. Meistens griff er die Frau zwischen 9 und 9.30 Uhr an, wenn in der Abteilung Übergabe war und die Kollegen beschäftigt waren. Er wählte auch Zimmer im vierten Stock, von wo aus es schwieriger war, mögliche Schreie zu hören. Er griff sie in Räumen an, in denen Menschen mit Demenz untergebracht waren, oder er stieß sie ins Badezimmer, machte die Tür zu und wurde gewalttätig“, berichtet die SZ.

Der sexuelle Missbrauch von Milana P. dauerte ein Jahr, dann merkte sie, dass Ivica R. ein Mädchen im Auge hatte, das begann, auch im Heim zu arbeiten. Sie wollte nicht, dass ihr dasselbe passiert und nahm all ihren Mut zusammen und meldete Ivica R. der Heimleitung, die daraufhin die Polizei rief.

Ivica R. gab alles zu und zahlte Milana P. eine Entschädigung in Höhe von dreitausend Euro. Er kündigte an, nach dem Prozess in München „in seine Heimat“ Kroatien zurückkehren.

„Ich bin kein gewalttätiger Mann“, versicherte Ivica R. dem Richter. Dank der Einigung zwischen der Anklage und Verteidigung wurde Ivica R. in Deutschland zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Er kommt bald nach Kroatien zurück.