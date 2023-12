2023: Das waren die peinlichsten Pannen der Stars!

Ein Jahr voller Glamour und Ruhm, doch auch die Stars blieben nicht vor den berühmten peinlichen Momenten verschont. Egal, ob auf Social Media oder während öffentlicher Auftritte – die Top 5 der peinlichsten Momente der Prominenten sind gesammelt und warten darauf, enthüllt zu werden.

Rita Ora: „Kosovo gehörte zu Albanien“

Die Sängerin Rita Ora, eine in Kosovo geborene Albanerin, hat ihre Unkenntnis in Geschichte gezeigt. Das sorgte für Aufregung in der Öffentlichkeit.

Die Pop-Sängerin albanischer Herkunft war Gast im amerikanischen Podcast „Dear Media“. Teile des Interviews wurden auf TikTok geteilt, die mittlerweile gelöscht wurden, und Rita Ora hat sich dabei nicht gut präsentiert. Sie behauptete, dass das Kosovo, das Teil der Republik Serbien ist, früher zu Albanien gehörte.

(FOTO: iStock, tiktok/@dearmedia)

Die weltweit bekannte Künstlerin mit albanischen Wurzeln, Rita Ora, äußerte in einem Interview im renommierten Podcast „DearMedia“, dass sie im Kosovo geboren wurde und dass es früher Teil Albaniens war.

„Meine Geburt fand im Kosovo, in Albanien, statt. Der Kosovo gehörte einst zu Albanien, und dann bin ich im Alter von einem Jahr nach London gezogen“, erklärte Ora.

Bosnische Währung in „Wer wird Millionär“

Der Pastor Frank Pistor war ein Kandidat bei der deutschen Show „Wer wird Millionär“. Bei seiner 64.000 Euro-Frage hatte er eine harte Nuss zu knacken. Aufgrund seiner Unsicherheit, ob seine Antwort richtig ist, brach er ab und ging mit 32.000 Euro nachhause. Welche Frage ihn hier aus der Bahn geworfen hat? Eine Balkan-Frage, fast jeder unserer KOSMO-Leser auf anhieb richtig haben würden.

(FOTO: RTL/Stefan Gregorowius)

In welchem Land wird bis heute mit Mark bezahlt? Zur Wahl standen Namibia, Bosnien-Herzegowina, Finnland und Dänemark. Pastor Frank Pistor dachte über Namibia als Antwort nach. Die richtige Antwort ist Bosnien-Herzegowina! Der Pastor konnte die Frage nicht beantworten und musste somit das Spiel beenden.

Jane Fonda wusste nichts von Wiener Opernball

Zum diesjährigen Wiener Opernball hatte der „Baulöwe“ Richard Lugner die Hollywood-Ikone Jane Fonda als Stargast eingeladen. Fonda reagierte schonungslos ehrlich auf die Fragen der Journalisten, insbesondere als sie nach dem Grund ihrer Teilnahme gefragt wurde.

Oscar-Preisträgerin Jane Fonda wurde nicht etwa von ihrer Leidenschaft fürs Tanzen nach Wien gelockt. Wie die 85-Jährige erfrischend ehrlich preisgab, war der Grund für ihre Teilnahme am 65. Wiener Opernball als Stargast von Richard „Mörtel“ Lugner schlicht und einfach finanzieller Natur. „Ich werde gut bezahlt und brauche das Geld“, sagte Fonda im Vorfeld des gesellschaftlichen Ereignisses bei einem Pressetermin.

Es ist daher wohl auch zu erklären, dass der Hollywoodstar bis kurz vor ihrer Anreise kaum etwas über den Opernball wusste.

Desingerica schlägt Fan mit Sneaker auf den Kopf

Die Skandalrapper Dragomir Despic, auch bekannt als Desingerica, und Lule Pljugica haben mit einem kontroversen Vorfall während eines Auftritts in Montenegro für Aufsehen gesorgt. Dabei haben sie einem Mädchen mit einem Schuh auf den Kopf geschlagen, den sie als eine Art „Taufe“ in ihre Fangemeinde bezeichnen. Die Kontroverse und die Verteidigung der Künstler haben eine Welle von Reaktionen ausgelöst.

Dragomir Desingerica erklärte den Medien, dass diese Handlung für sein Team eine Art symbolische „Taufe“ darstelle. Er betonte, dass die heutige Zeit zwar einige Veränderungen mit sich bringe, er jedoch mit den Entwicklungen Schritt halte.

„Wir haben unsere eigene einzigartige Musikrichtung und unsere Fans bezeichnen wir liebevoll als ‚Pistazienfans‘. Der Moment, in dem ich das Mädchen mit dem Schuh auf den Kopf schlage, symbolisiert ihre ‚Taufe‘, also ihre offizielle Aufnahme in unser ‚Pistazien‘-Team. So gestalten wir die Bindung zu unseren Anhängern. Sobald sie getauft sind, gibt es für sie keine anderen musikalischen Vorlieben mehr, sie hören nur noch unsere Musik“, erklärte Desingerica.

Zera: „Lieblingsstadt: Montenegro„

Die Sängerin Marina Pezerovic, besser bekannt als Zera, die in Österreich aufgewachsen ist, steht in der Kritik, weil sie kein Geo-Wissen vorweisen konnte. Ein Fan hat sie auf Instagram nach ihrem Lieblingsort gefragt, und Marinas Antwort war „Montenegro“, was sofort zu zahlreichen Kommentaren führte.

(FOTO: Instagram/@zerazove)

„Nun, wirklich Zera“, „Du hast keine Grundkenntnisse“, „Das tut weh“, waren nur einige der Kommentare, die auf sie abgegeben wurden.