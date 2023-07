21. Juli 2023: So wird der Freitag für Dein Sternzeichen

Lass dich von den geheimnisvollen Sternen verzaubern und tauche ein in unser aufregendes Tageshoroskop! Hier erwarten dich täglich neue Botschaften, die dir zeigen, was das Universum für dich bereithält. Egal, ob es um Liebe, Erfolg oder aufregende Abenteuer geht – die Sterne haben Antworten für dich.

Widder

Du handelst heute Morgen eher spontan aus dem Bauch heraus, als dass du sorgfältig überlegst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist vor allem in der zweiten Tageshälfte relativ groß. Brems dich ein bisschen!

Stier

Kritik lässt kaum auf sich warten und du musst vielleicht die eine oder andere wenig schmeichelhafte Bemerkung einstecken. Wenn du darüber nachdenkst und wenn nötig Konsequenzen ziehst, bringt dir dies letztlich mehr, als wenn du die Fehler beim anderen suchst.

Zwillinge

Du stößt heute leicht an eigene Grenzen. Die physischen oder psychischen Kräfte reichen möglicherweise nicht aus, um all das durchzuführen, was du dir vorgenommen hast. Oder man verletzt dich und alte Wunden werden aufgerissen. Hab den Mut, zu deinen Schwächen zu stehen! Wenn du dich nicht selbst im Stich lässt, erträgst du die Unannehmlichkeiten weit besser.

Krebs

Nutz diesen Tag für eine heikle Diskussion, eine anspruchsvolle Gedankenarbeit, ein Vorstellungsgespräch oder eine andere geistige Herausforderung. Dein Verstand arbeitet ausgesprochen präzise und klar und du kannst selbst komplizierte Zusammenhänge überblicken und alles klar und anschaulich formulieren.

Löwe

Deine Gedanken schweifen leicht in eine Fantasiewelt ab. Du nimmst dich selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leicht zu beeindrucken und beeinflussbar.

Jungfrau

Kaum etwas kann dich heute aufhalten. Du hast gute Aussichten zu erreichen, was du willst. Nur darfst du nicht übertreiben. Du wirkst überzeugend, sodass du kaum auf Widerstand stößt. Doch vergiss nicht, dein Tun hat Konsequenzen – wenn nicht heute, so doch in nächster Zukunft. Im Moment neigst du dazu, nur die Vorteile zu sehen.