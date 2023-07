Hat Brad Pitts Karriere in Jugoslawien begonnen? (VIDEO)

Er hat das glamouröse Hollywood erobert und seit mehr als drei Jahrzehnten stürmt der Megastar Brad Pitt die Silberleinwand mit außergewöhnlicher Präsenz und Intensität. Doch der Beginn seiner beispiellosen Karriere hat Wurzeln in einem weniger glamourösen Ort – an der Adriaküste des ehemaligen Jugoslawiens, speziell in Montenegro.

Brad Pitts Geschichte beginnt fernab von Hollywood im Herzen des amerikanischen Mittleren Westens, Oklahoma. Aber die funkelnden Lichter und das Versprechen von Ruhm und Prestige, das Beverly Hills, Kalifornien bietet, riefen ihn 1987 zu sich. Nach sechs Jahren intensiven Schauspieltrainings legte Pitt 1988 den Grundstein seiner Karriere, indem er die Hauptrolle in seinem ersten Film ergatterte.

,,Die dunkle Seite der Sonne“, wie der Film genannt wurde, zeigt Pitt als amerikanischen Abenteurer, der in das idyllische Jugoslawien geschickt wird, um gegen eine Hautkrankheit anzukämpfen. Die malerische Umgebung von Kotor bot die Kulisse für die sommerlichen Filmaufnahmen von 1988. Doch aufgrund der turbulenten politischen Situation in Jugoslawien konnte der Film erst im Jahr 1997, fast ein Jahrzehnt später, veröffentlicht werden.

Unter der gefeierten Regie von Bozidar ,,Bota“ Nikolić, einem amerikanisch-jugoslawischen Duo, entstand ein bemerkenswerter Film, basierend auf einer Erzählung von Nikola Jovanovic und umgesetzt in ein Drehbuch von Andrew Horton und Zeljko Mijanovic. An Pitts Seite brillierten Sheryl Pollack und Guy Boyd in tragenden Rollen.

In seiner Rolle als Rick Clayton kämpft Pitt mit einer seltsamen Hautkrankheit und erfährt entlang der strahlend blauen Küste des Adriatischen Meeres wichtige Weisheiten des Lebens. Milena Dravic spielte seine Mutter, während Gorica Popovic und Sonja Savic weitere wichtige Charaktere darstellten.

Pitt zeichnete sich aus einer Gruppe von 400 Bewerbern aus und wurde vom renommierten Regisseur Nikolic für die Hauptrolle auserkoren. Trotz einer bescheidenen Gage von nur 1523 Dollar für die siebenwöchigen Dreharbeiten, begrüßte Pitt diese Gelegenheit mit offenen Armen. Von da an schoss seine Karriere in die Höhe – mit Rollen in ,,Interview mit einem Vampir“, ,,Legenden der Leidenschaft“ und ,,Sieben“. Nach dem Erfolg von ,,Der Teufel in Weiß“ und ,,Sieben Jahre in Tibet“ im Jahr 1997, war Pitts Status als einer der begehrtesten Hollywood-Schauspieler endgültig besiegelt.