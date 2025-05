2,1 Promille: Zigaretten-Einkauf endet mit Fahrt in Spar-Filiale (FOTOS)

Ein alkoholisierter 41-jähriger Autofahrer krachte in der Nacht auf Sonntag in die Glasfront eines Supermarktes in Attnang-Puchheim in Oberösterreich. Der Mann wollte gegen 23.00 Uhr am Samstagabend lediglich Zigaretten an einem Automaten neben dem Geschäft kaufen, als er mit seinem Fahrzeug die Schaufensterscheibe durchbrach und zerstörte.

⇢ Ich bring dich um!“ – Serbischer Stammgast überfällt Lieblingslokal



Durch den heftigen Aufprall wurden auf Paletten gelagerte Holzbriketts aufgerissen und im Eingangsbereich verstreut. Statt am Unfallort zu bleiben, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und fuhr nach Hause. Dabei hinterließ er eine verräterische Spur aus Glassplittern und Holzbriketts, die der Polizei die Ermittlungsarbeit erleichterte.

Verräterische Spuren

Die Beamten konnten den Unfallverursacher kurze Zeit später an seiner Wohnadresse antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten – darunter Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Die Feuerwehr rückte aus, um die Glassplitter zu beseitigen und die Unfallspuren vor dem Supermarkt so gut wie möglich zu entfernen.