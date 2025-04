212 Millionen: Unwiderstehliches Millionen-Angebot für Jokic

Die Jokic-Vertragsverlängerung bei den Nuggets nimmt konkrete Formen an. Trotz der Malone-Entlassung bereitet Denver für seinen dreimaligen MVP ein 212-Millionen-Dollar-Paket über drei Jahre vor.

Nach den Schockwellen, die die Entlassung von Coach Michael Malone kurz vor den Playoffs ausgelöst hat, verdichten sich nun die Anzeichen für eine langfristige Zukunft des Superstars Nikola Jokic bei den Denver Nuggets. NBA-Insider berichten, dass die Franchise dem serbischen Center in der Offseason einen lukrativen Dreijahresvertrag vorlegen wird.

Das Finanzpaket hat es in sich: Satte 212 Millionen Dollar sollen für den dreimaligen MVP (Most Valuable Player) bereitgestellt werden. Die Gehaltsstruktur sieht dabei eine kontinuierliche Steigerung vor. Während Jokic in der laufenden Spielzeit bereits 51 Millionen einstreicht, würde seine Vergütung auf 59 Millionen im Folgejahr anwachsen. Sollte der Serbe auch die dritte Vertragssaison in Denver verbringen, winken ihm sogar 62,8 Millionen Dollar.

Langfristige Bindung

Obwohl der Ausnahmespieler noch bis zum Ende der Saison 2027/28 vertraglich gebunden ist, möchte das Management aus Colorado jegliche Spekulationen im Keim ersticken und dem Center den größtmöglichen Vertrag unterbreiten. Die renommierten ESPN-Analysten Tim McMahon und Ramon Shelburne, die mit den neuesten Informationen an die Öffentlichkeit gingen, zeigen sich überzeugt:

Jokic wird das Angebot annehmen und dem Team aus den Rocky Mountains auch künftig die Treue halten.

⇢ Vertragscoup an der Anfield Road! Salah bleibt den Reds treu