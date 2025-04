Vertragscoup an der Anfield Road! Salah bleibt den Reds treu

Die Vertragsverlängerung Mohamed Salahs bei Liverpool beendet alle Wechselspekulationen. Der ägyptische Torjäger bleibt dem Premier-League-Spitzenreiter bis 2027 erhalten.

Die Transfersaga um Mohamed Salah endete 2017 mit seinem 42-Millionen-Euro-Wechsel von der AS Rom an die Anfield Road (Liverpools Stadion). Beim FC Liverpool fand der Ägypter jene sportliche Heimat, die ihm zuvor in seiner Premier-League-Station beim FC Chelsea verwehrt geblieben war. Zu den Londonern war der Ex-Basler Anfang 2016 für 16,5 Millionen Euro gewechselt.

Die zuletzt kursierenden Spekulationen über einen möglichen Abgang des Flügelstürmers nach Saudi-Arabien oder zu Paris Saint-Germain haben sich nun endgültig zerschlagen.

Vertragsverlängerung bestätigt

Am Freitag machte der FC Liverpool Nägel mit Köpfen und verkündete die Vertragsverlängerung mit seinem Torgaranten. Obwohl der Traditionsverein die genaue Vertragslaufzeit nicht offiziell bestätigte, deutete Salah selbst an, dass er bis 2027 bleiben wird.

„Natürlich bin ich sehr begeistert“, ließ Salah auf der Webseite der Liverpooler wissen. „Wir haben jetzt eine großartige Mannschaft. Auch vorher hatten wir eine großartige Mannschaft, aber ich habe unterschrieben, weil ich glaube, dass wir die Chance haben, weitere Titel zu gewinnen. (…) Ich hatte hier meine besten Jahre. Ich habe acht Jahre gespielt, hoffentlich werden es zehn. Ich genieße mein Leben hier, ich genieße meinen Fußball. Ich hatte die besten Jahre meiner Karriere.“

Historische Marken

In der laufenden Spielzeit winken dem Offensivstar noch einige historische Marken. Der Meistertitel scheint für die Reds (Spitzname des FC Liverpool) zum Greifen nah – sieben Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Arsenal komfortable elf Zähler. Es wäre nach 2020 die zweite Premier-League-Krone unter Trainer Jürgen Klopp für Salah.

Gleichzeitig steht der Angreifer kurz davor, in die Geschichtsbücher des englischen Oberhauses einzugehen. Nur noch ein Treffer trennt ihn davon, zum ausländischen Rekordtorschützen der Premier League aufzusteigen. Mit aktuell 185 Toren teilt er sich diesen Spitzenplatz derzeit mit Sergio Agüero.

Seine Torgefährlichkeit stellt der Ägypter auch in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis: 27 Liga-Treffer bedeuten die souveräne Führung in der Torjägerliste, mit deutlichem Abstand vor Erling Haaland. In der ewigen Torschützenliste der Premier League haben nur vier Akteure häufiger getroffen als Salah.

Aber auch über die Spielzeit hinaus sieht der Ägypter seine Zukunft bei den Reds.