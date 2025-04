Todesserie erschüttert Kleinstadt: Beamter wurde zum Killer

Das Familiendrama in Kletbach, Thüringen erschüttert die 1.300-Seelen-Gemeinde. Ein Polizeibeamter soll seine Frau und Kinder erschossen haben, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete.

In Kletbach, einer Ortschaft in Thüringen, stehen die Einwohner unter Schock, nachdem am frühen Morgen vier Leichen in einem Wohnhaus entdeckt wurden. Die alarmierten Polizeibeamten fanden bei ihrem Eintreffen die leblosen Körper von Familienmitgliedern vor. Die Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte den Fund der Toten. Um 6:30 Uhr war der erste Notruf im Polizeihauptquartier eingegangen. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet, während Einsatzkräfte und Spezialeinheiten den Fundort absperrten. Zu den genauen Umständen hält sich die Polizei bislang bedeckt.

⇢ Polizist richtet eigene Ehefrau und seine zwei Kinder hin

Polizist als Täter

Bei den Verstorbenen handelt es sich um Eltern und ihre Kinder, die alle Schussverletzungen aufwiesen. Das Unglück ereignete sich in der thüringischen Siedlung Kletbach, wo Ermittler die vier Toten in den Morgenstunden vorfanden, wie Feniks berichtet. Nach offiziellen Angaben war der 49-jährige Familienvater Mitarbeiter der Thüringer Landespolizei. Die Bild-Zeitung meldet, dass der Mann zuerst seine Ehefrau und die Kinder erschoss, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete.

Gemeinde erschüttert

Die betroffene Ortschaft zählt rund 1.300 Bewohner und liegt etwa 15 Kilometer entfernt von Erfurt. Bürgermeisterin Franciska Hildebrand äußerte, die gesamte Gemeinde sei erschüttert – besonders erschwerend sei die Tatsache, dass die nun verstorbenen Kinder fest in das Gemeindeleben eingebunden waren.

Für betroffene Anwohner wurde ein psychologisches Beratungsangebot in einem Hotel der Umgebung eingerichtet.