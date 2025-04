Eine Familientragödie in Klettbach, Thüringen erschüttert Deutschland. Ein Polizeibeamter soll seine Frau und zwei Kinder getötet haben, bevor er sich selbst das Leben nahm.

Am frühen Morgen des Freitags wurden vier leblose Personen in einem Wohnhaus in Klettbach im thüringischen Weimarer Land entdeckt. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine Familie mit zwei Kindern. Nach Informationen des MDR war der 49-jährige Familienvater als Polizeibeamter tätig. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann zunächst seine Ehefrau und beide Kinder getötet und anschließend Suizid begangen haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern gegenwärtig an. Nähere Einzelheiten zu den genauen Umständen dieser erschütternden Familientragödie liegen derzeit nicht vor.

⇢ Nach Schlägerei am Wiener Hauptbahnhof: 38-Jähriger erliegt seinen Verletzungen



Ähnlicher Vorfall

Dieser Vorfall ereignet sich nur kurze Zeit nach einer ähnlichen Gewalttat in Rheinland-Pfalz, wo drei Familienangehörige gewaltsam ums Leben kamen. Die Ermittlungsbehörden in Thüringen ziehen aktuell einen erweiterten Suizid als mögliches Tatmotiv in Betracht. Die zeitliche Nähe solcher tragischen Ereignisse könnte den gesellschaftlichen Diskurs über psychische Belastungen und den Umgang mit Krisen im familiären Umfeld verstärken.