Eine tödliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Wien führte zum Ableben eines 38-Jährigen. Der Täter, ein 54-jähriger Ungar, wurde durch einen glücklichen Zufall gefasst.

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr eskalierte eine Konfrontation zwischen zwei Männern im Bereich des Wiener Hauptbahnhofes. Ein 38-jähriger Mann erlitt durch mehrere Faustschläge seines Kontrahenten schwere Verletzungen. Nach dem gewaltsamen Vorfall begab sich der Verletzte zum Flughafen Wien-Schwechat, wo ihn Polizeibeamte am folgenden Tag bewusstlos vor einem Lebensmittelgeschäft entdeckten. Trotz sofortiger Einlieferung ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst verstarb der Mann an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Täter gefasst

Die Ermittler konnten im Verlauf ihrer Nachforschungen ein Foto des mutmaßlichen Täters ausfindig machen. Ein glücklicher Zufall führte schließlich zur Ergreifung des Verdächtigen: Am Donnerstagabend erkannte ein dienstfreier Polizeibeamter im Umfeld des Hauptbahnhofs den Gesuchten wieder. Der 54-jährige Ungar wurde umgehend zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin seine Festnahme an.

Bei der Vernehmung gab der Beschuldigte die ihm vorgeworfenen Taten zu. Das Landeskriminalamt, Abteilung Leib/Leben, hat die weiteren Untersuchungen übernommen.