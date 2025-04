Das Bambi-Mädchen Plazma-Keks eroberte 1999 die Herzen der Region. Die vierjährige Aleksandra Nedosan wurde unter 2.000 Kandidatinnen ausgewählt und prägte als letzte Werbeträgerin das ikonische Produktdesign.

Mit viereinhalb Jahren besiegte die kleine Aleksandra Nedosan im Jahr 1999 rund 2.000 gleichaltrige Kandidatinnen bei einem Wettbewerb der Sendung „Muzički tobogan“ (Musikrutsche) und wurde dadurch zum offiziellen Gesicht des Plazma-Kekses. Als Bambi-Mädchen erlangte sie schnell Bekanntheit, wobei sie selbst erst später die Tragweite ihres Erfolgs erfasste. „Für mich und die anderen Mädchen war es ein schönes Beisammensein und Spiel. Später, als ich Werbespots drehte und für Kalender fotografiert wurde, wurde mir der Erfolg bewusst“, erklärte sie in einem früheren Gespräch mit Telegraf.

Die Herstellerfirma bedachte die junge Werbebotschafterin zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen und Feiertagen mit großzügigen Süßigkeitenpaketen, die Aleksandra stets mit anderen Kindern teilte. Ihre Zeit als Bambi-Kind endete schließlich 2006. Den Abschied empfand sie besonders schmerzlich, da sie von ihrer Ablösung nicht persönlich, sondern durch einen Zeitungsartikel erfuhr. Bemerkenswert bleibt, dass Aleksandra die letzte Werbeträgerin war, deren Lächeln die Verpackung des in der Region beliebten Premiumkekses zierte.

Plazma-Erfolgsgeschichte

Die Erfolgsgeschichte des Plazma-Kekses begann 1967 in Pozarevac und währt mittlerweile fast sechs Jahrzehnte. In dieser Zeit ist das Produkt zu einem festen Bestandteil des Alltags, der Kindheitserinnerungen und der kulturellen Identität der Region geworden. Die charakteristische rote Verpackung steht für einen Snack, der sowohl als schneller Energielieferant als auch als Genussmittel für alle Sinne geschätzt wird. Die Verpackung mit dem freundlichen Mädchengesicht bleibt vielen in lebhafter Erinnerung – schließlich liegt diese Ära noch nicht allzu weit zurück.

FOTO: zVg.

Aleksandras Werdegang

Neben ihrer Bekanntheit als Werbefigur entwickelte sich Aleksandra zu einer vielseitig begabten jungen Frau. Aus einem vor einigen Jahren veröffentlichten Interview geht hervor, dass sie sich folkloristischem Tanz widmete, in einer Gesangsgruppe aktiv war und in verschiedenen Musikvideos mitwirkte. Ihre berufliche Laufbahn führte sie zum Studium der Hebammenkunde an der Hochschule für Gesundheitswesen.

Trotz dieser Entwicklung ist sie in den Augen vieler nach wie vor untrennbar mit ihrem Spitznamen „Bambika“ verbunden.