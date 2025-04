„`html

Sechs Todesopfer hat ein Helikopter-Unglück gefordert, das sich im Hudson River nahe New York ereignete. New Yorks Stadtoberhaupt Eric Adams bestätigte den tragischen Vorfall gegenüber Pressevertretern am Donnerstag mit den Worten: „Traurigerweise sind alle sechs Opfer tot.“

Augenzeugenaufnahmen dokumentieren den Moment der Katastrophe: Die Rotorblätter lösten sich vollständig vom Hauptteil des Fluggeräts und fielen separat ins Gewässer, kurz nachdem der Helikopterrumpf abgestürzt war. Besonders erschütternde Bilder verbreiteten sich im digitalen Raum – sie zeigen, wie die Kabine des Luftfahrzeugs praktisch senkrecht aus beträchtlicher Höhe ins Wasser krachte. Diese dramatischen Sequenzen nähren Vermutungen, der Helikopter könnte bereits während des Fluges auseinandergebrochen sein.

Unglücksort gesichert

Das Unglücksgerät wurde als Bell 206 identifiziert. Bildmaterial von der Unglücksstelle zeigt Teile des Helikopters – insbesondere dessen Landekufen – die neben Manhattans West Side Highway aus dem Fluss ragen. Am Absturzort waren Wassereinsatzkräfte mit mehreren Booten präsent, während Polizeikräfte aus New York und New Jersey sowie Feuerwehreinheiten die Unglücksstelle sicherten.

Bergung verzögert

Der Bürgermeister von Jersey City schreibt auf X: „Die Bergungsarbeiten sind für die Nacht gesichert worden. Wesentliche Teile des Helis konnten noch nicht geborgen werden, sodass die Taucheinsätze der Polizeien von New York und New Jersey am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt werden.“

