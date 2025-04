„Idealer Terror-Hotspot“ – Geheimdienstler schlägt wegen Thompson Alarm

Sicherheitsrisiken beim Thompson-Konzert alarmieren Geheimdienstexperten. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Ante Letica warnt vor möglichen terroristischen Bedrohungen und fordert landesweite Sicherheitsmaßnahmen.

In einer aktuellen Ausgabe der Sendung „Studio 4“ des kroatischen Rundfunks HRT äußerte sich der vormalige Mitarbeiter des Geheimdienstes, Ante Letica, zu den Sicherheitsrisiken rund um das bevorstehende Konzert von Marko Perkovic Thompson auf dem Hippodrom. Letica machte deutlich, dass Sicherheitsmaßnahmen nicht nur lokal in Zagreb, sondern landesweit verstärkt werden müssten. Zudem warnte er vor der Attraktivität solcher Veranstaltungen für potenzielle terroristische Aktivitäten.

„Solche Ereignisse sind anfällig für alle Arten von Kriminalität sowie Terrorismus. Die Erfahrungen aus Manchester und Wien zeigen, dass es Menschen gibt, die versuchen, solche Veranstaltungen auszunutzen“, betonte er.

Letica kann auf bedeutende Erfahrung im Sicherheitsbereich zurückblicken. 1994, inmitten militärischer Auseinandersetzungen, wirkte er an den Vorbereitungen für den Besuch von Papst Johannes Paul II. in Kroatien mit. „Das waren Tage der Ehre, des Stolzes und des Ruhms, als der Papst 1994 nach Kroatien kam, als Zagreb in Reichweite der Artilleriesysteme der Angreifer lag“. Wir hatten ein sehr ungünstiges Umfeld. Die Geheimdienste, das Innenministerium und das Außenministerium haben damals alles getan, damit diese Veranstaltung reibungslos verlief“, sagte er.

Sicherheitliche Herausforderungen

Im Vergleich der beiden Ereignisse sieht Letica wenige Gemeinsamkeiten, außer in ihren sicherheitstechnischen Anforderungen. „Die beiden Ereignisse haben nicht viele Berührungspunkte, aber aus sicherheitstechnischer Sicht sind beide sehr anspruchsvoll. Es erfordert den Einsatz des gesamten Systems der Sicherheits- und Nachrichtendienstgemeinschaft, aber auch anderer Komponenten der Heimatsicherheit. Koordination im Handeln ist erforderlich. Das sind enorme Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. Ich bin überzeugt, dass alle Beteiligten wissen, worum es geht, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und alles tun werden, damit diese Veranstaltung bestmöglich verläuft“, erklärte er.

Letica wies darauf hin, dass die Auswirkungen des Konzerts über die unmittelbare Veranstaltung hinausreichen könnten. „Ich hoffe, dass sich die Organisatoren, die Stadt Zagreb und das Innenministerium bewusst sind, dass die Stadt vor, während und nach dem Konzert leben muss. Die Situation könnte sich negativ auf das ganze Land auswirken. Es sollte betont werden, dass sich viele Touristen im Land aufhalten werden, der reibungslose Transit muss sichergestellt werden, genügend medizinische Teams, nicht nur bei der Veranstaltung selbst, sondern auch auf den Korridoren zu den Gesundheitseinrichtungen“, sagte er.

Kollektive Verantwortung

Der Sicherheitsexperte unterstrich die Bedeutung der Kooperation zwischen Zivilbevölkerung und Ordnungskräften. „Ohne die Zusammenarbeit der Bürger wird es trotz des Engagements des gesamten Systems nicht möglich sein, für Sicherheit zu sorgen“, fuhr er fort. Gleichzeitig hob er die Notwendigkeit grenzüberschreitender Kooperation hervor. „Ohne internationale Zusammenarbeit wird es keine guten Ergebnisse geben“, sagte er.

Abschließend richtete Letica einen Appell an alle Beteiligten: „Ich würde zu ernsthaftem, rationalem Verhalten appellieren, zur Zusammenarbeit mit der Polizei und den Organisatoren, die für alles innerhalb des umzäunten Bereichs verantwortlich sind. Die Frage ist auch die Wettervorhersage, ob es schwül, heiß oder regnerisch sein wird. All das sind Elemente, die berücksichtigt werden müssen.

Sie müssen ausreichende Wassermengen und eine ausreichende Anzahl von Sanitäranlagen sicherstellen“, fügte er hinzu.