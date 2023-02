250.000 Arbeitnehmer im Krankenstand

Nach Angaben der Österreichischen Gesundheitskasse befinden sind derzeit 250.761 Personen im Krankenstand. Schüler, Selbständige und Rentner sind in dieser Statistik nicht enthalten.

1.664 Menschen sind derzeit an Grippe erkrankt. Im gleichen Zeitraum letzten Jahres waren es „nur“ 233 Personen, das entspricht einem Plus von 614 %.

Auch die Zahl der Corona-Infektionen schießt im Vergleich zu 2022 durch die Decke. Aktuell sind 10.658 Menschen wegen Covid krankgeschrieben, im Vorjahr waren es um ein Drittel weniger. Die neue, hochansteckende Variante XBB.1.5 breitet sich immer mehr aus. Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte um ein Vielfaches höher liegen, denn die Zahl der durchgeführten Covid-Tests ist drastisch zurückgegangen.

Auch andere Atemwegserkrankungen verursachen Krankenstände und stellen damit ein Problem dar. In den Krankenhäusern fallen immer mehr Ärzte wegen Krankheit aus, viele Stationen sind am Limit. Darüber hinaus sind in Österreich viele Medikamente knapp. Aktuell stehen 610 Arzneimittel auf der Liste der nicht lieferbaren Präparate.