26-Jähriger schoss aus dem Fenster auf 4 Personen!

Am Freitagabend verletzte ein 26-jähriger amtsbekannter Mann in der Linzer Freistädter Straße mit einem Luftdruckgewehr vier Passanten. Er hatte wahllos aus dem Fenster geschossen – aus Langeweile.

Mit einem Luftdruckgewehr feuerte der Mann aus einem Wohnungsfenster im 1. Stock auf Fußgänger. Eines der vier Opfer musste operiert werden, da eine Kugel tief ins Bein eindrang.

So soll der 26-Jährige alkoholisiert und unter Einfluss von Marihuana zur Waffe seines Freundes gegriffen haben, und es aus Langeweile abgefeuert haben. Dabei traf er eine 23-jährige Frau am Oberschenkel, einen 16-jährigen Teenager an der Brust, und eine 29-Jährige und ihre Mutter am Rücken.