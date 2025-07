28 Mal pro Woche: Laura Müller schockt mit Sex-Enthüllung

Seit Jahren steht Laura Müller im medialen Fokus – zunächst als Partnerin des deutlich älteren Schlagersängers Michael Wendler, später mit eigenen Fernsehauftritten und umstrittenen Aktionen. Ein Meilenstein ihrer Karriere war 2020 die Teilnahme an der 13. Staffel von „Let’s Dance“, wo sie mit Tanzprofi Christian Polanc den sechsten Platz belegte und dadurch mediale Aufmerksamkeit erlangte. Ihre Aussichten im Unterhaltungsgeschäft wirkten damals vielversprechend. Die Karrierepläne wurden jedoch durch die kontroversen Äußerungen ihres Partners Michael Wendler durchkreuzt – insbesondere seine Verschwörungstheorien und Holocaust-Verharmlosung führten zum Bruch mit deutschen Medien. Wendler verlor seinen Platz in der DSDS-Jury, und RTL strich eine geplante Dokumentation über die Hochzeit des Paares. Seither leben beide zurückgezogen in den USA, während berufliche Möglichkeiten in Deutschland für Müller rar geworden sind.

Die öffentliche Wahrnehmung der heute 24-jährigen Laura Müller war lange Zeit untrennbar mit ihrer Beziehung zum 53-jährigen Michael Wendler verknüpft – eine Verbindung, die ihr anfangs auch berufliche Türen öffnete. Zunächst wurde sie hauptsächlich als jugendliche Gefährtin des Schlagerstars wahrgenommen. Vor etwa fünf Jahren erhielt sie jedoch ein Angebot des „Playboy“, das sie umgehend annahm: Im Jänner 2020 erschienen erstmals freizügige Aufnahmen der damals 19-Jährigen im bekannten Magazin. Obwohl dies teilweise kritisch gesehen wurde, gilt der „Playboy“ in Promikreisen als etabliertes Medium, in dem sich bereits zahlreiche Bekanntheiten wie etwa Profitänzerinnen aus „Let’s Dance“ präsentiert haben.

Neue Einnahmequellen

Um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, konzentriert sich Müller inzwischen auf die Erstellung von Content für die Erotikplattform OnlyFans. Zusätzlich veröffentlichte sie einen eigenen Musiktitel namens „Superstar“ und sorgte mit der Nachricht für Schlagzeilen, dass ihr von der Pornoplattform xHamster eine Million Euro für einen Erwachsenenfilm angeboten worden sei. Dieses Angebot lehnte sie jedoch ab – ihre freizügigen Inhalte bleiben exklusiv auf OnlyFans zu sehen. Ihre Kinder schirmt sie bewusst von der Öffentlichkeit ab, verdient aber gleichzeitig mit inszenierten Schwangerschaftsbildern Geld.

Kontroverse Aussagen

Während Michael Wendler aktuell an seinem Bühnen-Comeback arbeitet und am 24. Mai 2025 in Bochum auftreten wird, bleibt Müller offenbar die Haupteinnahmequelle des Paares. Um Aufmerksamkeit zu generieren, teilte sie kürzlich ein Video auf Instagram, das für Diskussionen sorgt. In dem Clip ist Müller in braunen Hotpants und passendem Oberteil auf einem Sessel sitzend zu sehen, während sie direkt in ihr Mobiltelefon spricht. Dabei macht sie bemerkenswerte Aussagen über die Häufigkeit intimer Momente mit Wendler: „Die Woche hat sieben Tage, also sind 28 Mal perfekt, damit man sich nicht entfremdet.“ Diese Äußerung verblüffte viele Zuschauer und wurde kontrovers kommentiert.

„So eine schöne Frau und verkauft sich so schlecht. Schade.“, schreibt ein Follower – Der Grundtenor: „Schämst du dich eigentlich nicht?“

Entgegen aller Spekulationen betont Müller in Interviews ihre ungebrochene Loyalität zu Wendler. Die seit 2019 bestehende Beziehung sei für sie trotz des großen Altersunterschieds und anhaltender öffentlicher Kritik nicht infrage gekommen. Sie widerspricht damit auch Gerüchten, die Verbindung basiere auf finanziellen Motiven. „Er hat mir persönlich nichts getan“, erklärte sie kürzlich in einem Interview zu den Gründen für ihr Festhalten an der Beziehung.