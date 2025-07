Türken-Klub schnappt Rapid den Wunsch-Stürmer weg

Türkischer Erstligist buhlt um Ex-Köln-Stürmer Selke, während Rapid Wien leer ausgeht. Ein pikantes Duell bahnt sich an – diesmal abseits des Rasens.

Der vereinslose Torschützenkönig der 2. Bundesliga, Davie Selke, hat offenbar konkrete Angebote auf dem Tisch – allerdings nicht von Rapid Wien. Wie der türkische Transferexperte Yagiz Sabuncuoglu am Freitag vermeldete, buhlt Istanbul Basaksehir (türkischer Erstligist aus Istanbul) um die Dienste des Angreifers und hat bereits ein offizielles Angebot unterbreitet. Selke, der zuletzt als möglicher „Plan B“ für die Stürmersuche bei den Hütteldorfern gehandelt wurde, könnte damit in die Süper Lig (höchste türkische Fußballliga) wechseln. Pikant: In der vergangenen Conference-League-Saison kreuzten Rapid und der türkische Hauptstadtklub bereits die Klingen, wobei die Wiener mit 2:1 die Oberhand behielten.

Türkisches Interesse

Die „Bild“-Zeitung hatte bereits unter der Woche von Gesprächen zwischen Selke, seinem Berater und Familienangehörigen mit einem türkischen Verein berichtet. Was auf dem Rasen bereits Realität war, könnte sich nun auf dem Transfermarkt wiederholen.

Ein direktes Duell zwischen Rapid Wien und Istanbul Basaksehir – diesmal um die Unterschrift des treffsicheren Angreifers.

Rapids Stürmersuche geht weiter

Nach dem sich abzeichnenden Selke-Abgang an den Bosporus muss Rapid Wien seine Stürmersuche neu ausrichten. Wie aus Vereinskreisen zu erfahren ist, laufen derzeit parallel mehrere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen für die Offensive. Die Hütteldorfer verfolgen dabei eine klare Linie: Die Transferstrategie setzt auf eine Kombination aus Erfahrung und Entwicklungsperspektive, um die Angriffsreihe gezielt zu verstärken. Die Verantwortlichen bleiben trotz des Rückschlags optimistisch, dass die entstandene Lücke im Angriff zeitnah geschlossen werden kann.