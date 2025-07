Riesen-Transfer? Französischer 1,97-Meter-Koloss vor Rapid-Unterschrift

Der französische Innenverteidiger Jean Harisson Marcelin steht unmittelbar vor einem Wechsel zum SK Rapid. Wie das Sportportal footmercato.net berichtet, wird der 1,97 Meter große Abwehrspieler in Kürze einen Dreijahresvertrag in Wien unterschreiben. Obwohl auch die spanischen Klubs Eibar und Real Oviedo um seine Dienste buhlten, scheint sich der 24-Jährige für die Hütteldorfer entschieden zu haben. Der auf La Réunion (französische Insel im Indischen Ozean) geborene Defensivspezialist besitzt neben der französischen auch die madagassische Staatsbürgerschaft und läuft seit 2025 für die Nationalmannschaft Madagaskars auf.

In Hütteldorf dominieren derzeit zwei Personalien die Schlagzeilen: die bevorstehende Verpflichtung Marcelins sowie der mögliche Rekordabgang des schwedischen Offensivmanns Isak Jansson. Doch Sportdirektor Markus Katzer und sein Scoutingteam arbeiten längst an weiteren Kaderpositionen und schmieden Pläne für die kommende Spielzeit. Besonders bei Innenverteidigern bewiesen Rapids Talentspäher zuletzt ein goldenes Händchen. Serge-Philippe Raux Yao etablierte sich neben Nenad Cvetkovic als souveräner Abwehrchef, während der im Winter 2025 verpflichtete Ange Ahoussou bei seinen ersten Einsätzen bereits sein enormes Entwicklungspotenzial andeutete. Der erst 21-jährige Verteidiger gilt intern als designierter Nachfolger, sollte Raux Yao den Verein verlassen.

⇢ Millionen-Poker um Rapid-Juwel: Jansson überholt Arnautovic



Marcelins Karriereweg

Marcelin galt früh als Ausnahmetalent. Mit gerade einmal 19 Jahren wechselte er für die stattliche Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro von AJ Auxerre zur AS Monaco. Beim französischen Erstligisten blieb ihm allerdings der Durchbruch verwehrt – kein einziger Einsatz in der Profimannschaft und ein hartnäckiger Muskelfaserriss, der ihn im Frühjahr 2021 fast zwölf Monate außer Gefecht setzte. Es folgten zwei Leihgeschäfte zum belgischen Erstligisten Cercle Brügge, wo er in 42 Partien dreimal traf.

Neue Stärke

2023 schloss sich Marcelin ablösefrei Girondins Bordeaux an, konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Erst nach seinem Wechsel zu Beitar Jerusalem (israelischer Fußballverein) im vergangenen Sommer fand er zu alter Stärke zurück und avancierte zu einem der besten Defensivspieler der israelischen Liga.

Mit der anstehenden Verpflichtung scheint Rapid erneut vorausschauend zu agieren. Vieles deutet darauf hin, dass im Gegenzug ein aktueller Innenverteidiger den Verein verlassen wird.

Auf der Fußball-Plattform abseits.at kursierten bereits vor etwa zwei Wochen erste Gerüchte über Marcelins möglichen Wechsel nach Hütteldorf.

Mögliche Veränderungen in der Abwehrzentrale

Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Quellen könnte Marcelins Verpflichtung zu einer Neuordnung der Innenverteidiger-Hierarchie bei Rapid führen. Trotz seiner internen Wertschätzung als potenzieller Nachfolger für Raux Yao könnte der Verein bei einem attraktiven Angebot gesprächsbereit sein. Die Verpflichtung Marcelins deutet auf eine strategische Neuausrichtung im Abwehrzentrum hin, wobei die Klub-Verantwortlichen offenbar bereit sind, den Kader im Defensivbereich gezielt umzubauen.