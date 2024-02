29. Februar: So wird der Donnerstag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Du spürst ein tiefes Bedürfnis, einer dir nahestehenden Person zu vertrauen, was dir immense Erleichterung bringen wird. Deine Energie macht dich äußerst effizient. Denk daran, dein Vorgehen zu moderieren und auf unüberlegte Bewegungen zu achten.

Man wird sich für deine Projekte einsetzen und sie unterstützen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, nach Verbündeten Ausschau zu halten.

Stier

Der Tag wird sich in atemberaubendem Tempo entfalten. Nimm dir einen Moment zum Nachdenken, bevor du handelst, und verzichte aufs Jammern! Lass negative Gedanken los, um deine Energie wieder aufzuladen, und konzentriere dich auf das, was dir normalerweise Freude bereitet.

Du bist entschlossen, Menschen zu finden, die deine grundlegenden Werte teilen, um deine Überzeugungen zu stärken.

Zwillinge

Du wirst in der Lage sein, deine Projekte mit voller Zuversicht abzuschließen. Du bist besser in Form und bereit, dich mutig unangenehmen Aufgaben zu stellen. Vergeude deine Energie nicht mit sinnlosen Worten.

Deine Lebenserfahrung wird dir Glück bringen. Höre dir die Vorschläge, die man dir macht, aufmerksam an.

Krebs

Zögere nicht, von einer Verpflichtung zurückzutreten, dein derzeitiger Zweifel ist absolut begründet. Es wäre eine gute Idee, dich mit etwas zu beschäftigen, das dir wirklich Spaß macht. Auf diese Weise kannst du dich entspannen und wirst dich bald besser fühlen.

Du spürst zu Recht, dass andere versuchen, dich auszunutzen. Lass dich nicht durch Schmeicheleien verwirren.

Löwe

Heute wirst du bester Laune sein, also mache das Beste daraus und fordere, was dir zusteht – ein gut gemachter Job verdient angemessene Bezahlung! Du fühlst dich vielleicht träge, weil du nicht genug Sport treibst – bewege deine Muskeln, um wieder in Schwung zu kommen.

Auf der Suche nach Vergnügen wirst du in einer ausschweifenden Stimmung sein. Die Extrovertiertheit steht dir gut.

Jungfrau

Du wirst eine klare Vorstellung von den Absichten gewisser Leute haben. Es gibt hier nützliche Schlussfolgerungen, die du ziehen musst. Du solltest alte Gewohnheiten loswerden und über dich selbst nachdenken, bevor du in die richtige Richtung gehst.

Deine Aufrichtigkeit und Integrität werden dich vor einer großen Falle bewahren. Bleib du selbst um jeden Preis.