3. Impfung steht bevor: Nur noch Pfizer und Moderna werden verwendet

Die österreichische Bundesregierung hat ihre Pläne für die 3. Corona-Schutzimpfung mitgeteilt. Die Auffrischungsimpfung wird nur mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna durchgeführt werden.

Das Nationale Impfgremium hat eine diesbezügliche Empfehlung ausgesprochen. “Für diese weitere Dosis wird in allen Fällen ein mRNA-Impfstoff empfohlen”, schreibt die zuständige Organisation. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) veröffentlichte am Dienstag die Details. Die sogenannte Booster-Impfung wird als erstes an Seniorinnen und Senioren ab 65, Risikopatienten sowie all jene, die ursprünglich die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca sowie Johnson & Johnson erhalten haben, vergeben.

Die Drittimpfungen sollen idealerweise zwischen sechs und neun Monate nach der Vollimmunisierung erfolgen. Die Organisation des Prozesses wird aber wohl etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, als dass diese Zeitspanne eingehalten werden könnte.

Impf-Bitte

“Die Impfungen werden uns helfen, gut durch den Winter zu kommen. Ebenso wichtig, wie die zeitgerechte Verabreichung eines 3. Stichs ist jedoch, dass all jene, die noch nicht geimpft sind, sich einen 1. Stich holen”, so Mückstein Plädoyer an alle, die noch ungeimpft sind. Grundsätzlich geht das Impfgremium weiterhin von einer Schutzwirkung von rund 9 Monaten nach vollständiger Erstimmunisierung aus. Allerdings könnte der Schutz bei Menschen mit Vorerkrankungen bzw. ab einem gewissen Alter drastisch abnehmen. Vor allem gegen die Delta-Variante schützt die Impfung nicht so gut wie erhofft.

