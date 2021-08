Ceca schwer verliebt: Pikante Schlafzimmer-Details enthüllt

Ceca Ražnatović nahm ihren Freund Bogdan Srejović mit an die montenegrinische Küste, von wo aus sie bereits mehrere Aufnahmen auf Instagram veröffentlicht haben.

Die Sängerin und der Geschäftsmann vergnügen sich an Privatstränden und in Luxusrestaurants in Budva. Der Folkstar hat Auftritte an der Adria geplant, deshalb unterstützt Bogdan sie auch bei ihrer kleinen Konzert-Tour.

“Ceca war schon mit Freunden und Tochter Anastasia in Montenegro, aber ohne Bogdan. Er musste dann wegen geschäftlicher Verpflichtungen in Belgrad bleiben, aber sie telefonierten ständig. Diesmal beschloss er, eine Pause zu machen und zu ihr zu gehen. Tagsüber genießen sie das Schwimmen, Sonnenbaden und gutes Essen an privaten Stränden, und abends sind sie zusammen in den Clubs, in denen Ceca auftritt. Sie trennen sich buchstäblich nicht “, sagte eine dem Paar nahestehende Quelle.

“Schwer verliebt”

Die und der Geschäftsmann scheinen noch immer schwer verliebt zu sein. “Ich habe Ceca noch nie glücklicher gesehen! Bogdan ist sehr aufmerksam, erfüllt ihr jeden Wunsch, bringt sogar ihren Morgenkaffee mit einer Rose ins Bett … Er ist bereit, alles zu tun, um sie zum Lächeln zu bringen. Sie hat endlich einen Mann gefunden, der sie unbedingt behalten will. “Seit Veljko geheiratet hat und einen Sohn bekommen hat, denkt Ceca über ihre eigene Zukunft nach. Bogdan ist in alle Pläne involviert! Es würde mich nicht wundern, wenn er ihr bald einen Heiratsantrag macht, “ fügte die Insider-Quelle hinzu.